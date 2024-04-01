أخبار الفن| هالة صدقي تكشف حقيقة زواجها.. خالد سليم يرد على تساؤلات حول خضوعه لعمليات تجميل

نشر قسم الفن بموقع “صدى البلد”، العديد من الأخبار الفنية العالمية والمحلية المهمة، كان من بينها متعلقة بكل من هالة صدقي و خالد سليم.



يستعد الفنان سعد لمجرد، لإحياء حفل غنائي ساهر له على أحد مسارح العاصمة اللبنانية بيروت، يوم 13 أبريل، ضمن سلسلة حفلات عيد الفطر المبارك.



شهدت الحلقة ٢٢ من مسلسل المعلم العديد من الأحداث المثيرة والهامة.

رد الفنان خالد سليم، على التعليقات التي تساءلت حول حقيقة خضوعه لعملية تجميل في الفترة الأخيرة، من خلال حسابه على إنستجرام.



كشفت الفنانة هالة صدقي حقيقة زواجها، وذلك بعدما هنأتها إحدى متابعيها، على حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام.