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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

أخبار الفن| هالة صدقي تكشف حقيقة زواجها.. خالد سليم يرد على تساؤلات حول خضوعه لعمليات تجميل

صدى البلد

نشر قسم الفن بموقع “صدى البلد”، العديد من الأخبار الفنية العالمية والمحلية المهمة، كان من بينها متعلقة بكل من هالة صدقي و خالد سليم.

سعد لمجرد يحيي حفل عيد الفطر في بيروت.. 13 أبريل


يستعد الفنان سعد لمجرد، لإحياء حفل غنائي ساهر له على أحد مسارح العاصمة اللبنانية بيروت، يوم 13 أبريل، ضمن سلسلة حفلات عيد الفطر المبارك.


مسلسل المعلم الحلقة 22 .. صدمة مصطفى شعبان بعد علمه بإصابة زمزم بسرطان الدم


شهدت الحلقة ٢٢  من مسلسل المعلم العديد من الأحداث المثيرة والهامة.

 

ملامحه متغيرة.. خالد سليم يرد على تساؤلات حول خضوعه لعمليات تجميل

رد الفنان خالد سليم، على التعليقات التي تساءلت حول حقيقة خضوعه لعملية تجميل في الفترة الأخيرة، من خلال حسابه على إنستجرام.

 

هالة صدقي تكشف حقيقة زواجها بعد تهنئة أحد متابعيها


كشفت الفنانة هالة صدقي حقيقة زواجها، وذلك بعدما هنأتها إحدى متابعيها، على حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام.

هالة صدقي

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أخبار الفن| هالة صدقي تكشف حقيقة زواجها.. خالد سليم يرد على تساؤلات حول خضوعه لعمليات تجميل

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ملامحه متغيرة.. خالد سليم يرد على تساؤلات حول خضوعه لعمليات تجميل

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