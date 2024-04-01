هالة صدقي تكشف حقيقة زواجها بعد تهنئة أحد متابعيها

كشفت الفنانة هالة صدقي حقيقة زواجها، وذلك بعدما هنأتها إحدى متابعيها، على حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات انستجرام.

ونشرت هالة صدقي عبر حسابها الشخصي على انستجرام، فيديو أثناء زيارتها إلى منطقة الحسين، وعلقت: الحسين من أجمل المناطق السياحية الدينية وأجمل المناطق على الإطلاق، بها أجواء رمضانية.

وهنأتها متابعة لها بالزواج، لتعقب الفنانة نافية: كذب طبعا.

هالة صدقي

كتبت الفنانة هالة صدقى، "كل سنه وكل البشريه بخير ويا رب برکه صلواتنا جميعا وبدء الصوم لكل الشعب يخفف الم فلسطين ويحنن علي قلوبهم جميعا".

وأضافت عبر حسابها بتطبيق إنستجرام :"ومهما كان ألمهم قادر يفرح قلوبهم وينصرهم ، فرحه رمضان لا توصف".

كرم مهرجان المركز الكاثوليكي، في نسخته 72، برئاسة الأب بطرس دانيال، الفنانة هالة صدقي، ومنحها جائزة "الريادة الفنية" وغابت الفنانة هالة صدقي عن الحفل بسبب ظروف صحية

ونشرت الفنانة هالة صدقي صورة جديدة لها وذلك عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الإجتماعي إنستجرام.

وعلقت هالة صدقى عبر حسابها كاتبة: "شكرا لجمهوري وللمركز الكاثوليكي على تكريمي وجائزة الريادة السينمائية، وتمنيت حضوري ولأسباب طارئة لم أتمكن، حقيقي انتو سبب فرحتي.