المحافظون يتقدمون باستقالاتهم للرئيس السيسي.. وإجراء الحركة خلال أيام |خاص

علم صدى البلد من مصادر خاصة أن المحافظين قدموا استقالتهم لرئيس عبد الفتاح السيسي لتكون تحت تصرفه ليقوم بإجراء حركة محافظين من عدمه.



وأضافت المصادر لـ" صدي البلد " أنه من المتوقع أن يجري الرئيس عبد الفتاح السيسي حركة محافظين موسعة خلال أيام ، تشمل أكثر من 70% من المحافظين، لافتا أن هناك بعض المحافظين سيتم نقلهم من محافظة لأخرى وسيتم الاستغناء عن بعض المحافظين.

وتابعت المصادر أنه سيتم تصعيد عدد من نواب المحافظين الحاليين ليكونوا محافظين، مشيرة إلى أن المحافظين تضم قضاة ولواءات ودكاترة وشباب.



وأكدت المصادر أن اختيار المحافظين الجدد سيكون بناء على خبراتهم ونزاهتهم وعملهم على الأرض لتحقيق المرجو منهم.