"الجمهورية": الشعب المصري على موعد مع انطلاقة جديدة نحو الجمهورية الجديدة

ذكرت صحيفة "الجمهورية" أن الشعب المصري على موعد اليوم مع احتفالية كبرى وانطلاقة جديدة نحو الجمهورية الجديدة وفترة رئاسية جديدة لقائد حكيم وعظيم واستثنائي استطاع أن ينتشل البلاد من أزمات وتحديات إلى إنجازات ومشروعات جسدت العبور إلى مستقبل أفضل وحياة كريمة لكل الأجيال، وهو قائد حكيم تقف إنجازاته على مدار عشر سنوات شاهدة على حجم العمل والعطاء والإخلاص والوفاء وتحقيق الأمن والاستقرار في ربوع الوطن.

وأوضحت الصحيفة -في افتتاحية عددها الصادر اليوم /الثلاثاء/ بعنوان "انطلاقة جديدة"- أن صناعة المستقبل الأفضل ليس أمرا سهلا ولا متاحا بسهولة، وإنما بالعمل والحكمة والمتابعة المتواصلة والعطاء المستمر في كل المجالات.

ونوَّهت الصحيفة بأن المتأمل في المشروعات القومية العملاقة التي تنطلق في ربوع الوطن في الزراعة والصناعة والكهرباء والطاقة والموانئ وجذب المزيد من الاستثمارات والعبور من المحنة والأزمة إلى انفراجة وانطلاقة يدرك بعين وطنية أنها كانت عشر سنوات من الإبداع والإنجاز وبناء الإنسان المصري وبناء الجمهورية الجديدة.

واعتبرت صحيفة "الجمهورية" أن اليوم هو يوم تاريخي تتلاحم فيه كل القوى من فئات الشعب المصري خلف القائد من أجل الانطلاق بقوة نحو الجمهورية الجديدة واستكمال مسيرة البناء والتنمية والتقدم والازدهار.