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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

مالكوش صيام.. أحمد موسى يوجه رسالة نارية للجماعة الإرهابية قبل حفل تنصيب الرئيس

الإعلامي أحمد موسى
الإعلامي أحمد موسى

قال الإعلامي أحمد موسى، في تعليقه على حفل تنصيب الرئيس اليوم: “مين ممكن يزعل من يوم زي ده.. الجماعة الإرهابية هي اللي هتزعل على اليوم ده".

وأكمل: لجان الإخوان الدولية داخلين على البث المباشر وسباب متواصل، هو أنتوا صايمين وزعلانين عشان بتكلم على بلدي والانجازات والمشروعات التي تمت في مصر.

 

وأضاف موسى، خلال تغطية خاصة لحفل تنصيب الرئيس عبد الفتاح السيسي لولاية جديدة: “بقالكوا 10 سنين بتقولوا مفيش حاجة تمت في مصر، فانتوا مالكوش صيام وحتى لو انتوا مضايقين اتكلموا بعد الفطار، .. الجماعة الإرهابية ميعرفوش الحلال والحرام وهو عنده ازاى نضايق أحمد موسى”.

 

وتابع: "احنا عايزين جمهورية جديدة بمعنى الكلمة ولا بد من تطهير مؤسسات الدولة من كل الإخوان وألا يكون مكان لهم في الجمهورية الجديدة.

 

وأشار أحمد موسى إلى أن البلد كانت خرابة بعد عام 2011، حتى جاء الرئيس السيسي وقام بإنجازات من أجل هذا الوطن، مؤكدا أن ما يحتاجه المواطن خلال الفترة الحالية هو ضبط الأسعار.
 

أحمد موسى لجماعة الإرهابية لجان الاخوان الرئيس عبد الفتاح السيسي الجمهورية الجديدة

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