الرئيس السيسي يضع إكليلا من الزهور بالنصب التذكاري بالعاصمة الإدارية

وضع الرئيس عبد الفتاح السيسي، إكليلا من الزهور أمام النصب التذكاري بالعاصمة الإدارية الجديدة .

وأدى الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليمين الدستورية أمام مجلس النواب بالعاصمة الإدارية الجديدة، رئيسا للجمهورية لفترة رئاسية جديدة.

وأطلقت المدفعية 21 طلقة تحية للرئيس عبد الفتاح السيسي ، بعد اليمين الدستورية بمقر مجلس النواب بالعاصمة الإدارية الجديدة.

ووصل منذ قليل، الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى مقر مجلس النواب في العاصمة الإدارية الجديدة وذلك لتأدية اليمين الدستورية رئيسا للجمهورية لفترة رئاسية جديدة.

ووفقا لنص المادة 144 من الدستور يشترط أن يؤدى رئيس الجمهورية اليمين الدستورية، قبل أن يتولى مهام منصبه أمام مجلس النواب ويكون على النحو الآتي: “أقسم بالله العظيم أن أحافظ مخلصًا على النظام الجمهوري، وأن أحترم الدستور والقانون، وأن أرعى مصالح الشعب رعاية كاملة، وأن أحافظ على استقلال الوطن ووحدة وسلامة أراضيه”.