عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

الرئيس السيسي يضع إكليلا من الزهور بالنصب التذكاري بالعاصمة الإدارية

الرئيس السيسي
الرئيس السيسي

وضع الرئيس عبد الفتاح السيسي، إكليلا من الزهور أمام النصب التذكاري بالعاصمة الإدارية الجديدة .

رئيس النواب: برلمان دول المتوسط يختار السيسي «بطل السلام» في 2024

لحظة تاريخية.. السيدة انتصار السيسي تشهد تنصيب الرئيس لولاية جديدة

وأدى الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليمين الدستورية أمام مجلس النواب بالعاصمة الإدارية الجديدة، رئيسا للجمهورية لفترة رئاسية جديدة.

وأطلقت المدفعية 21 طلقة تحية للرئيس عبد الفتاح السيسي ، بعد اليمين الدستورية بمقر مجلس النواب بالعاصمة الإدارية الجديدة.

ووصل منذ قليل، الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى مقر مجلس النواب في العاصمة الإدارية الجديدة وذلك لتأدية اليمين الدستورية رئيسا للجمهورية لفترة رئاسية جديدة.

ووفقا لنص المادة 144 من الدستور يشترط أن يؤدى رئيس الجمهورية اليمين الدستورية، قبل أن يتولى مهام منصبه أمام مجلس النواب ويكون على النحو الآتي: “أقسم بالله العظيم أن أحافظ مخلصًا على النظام الجمهوري، وأن أحترم الدستور والقانون، وأن أرعى مصالح الشعب رعاية كاملة، وأن أحافظ على استقلال الوطن ووحدة وسلامة أراضيه”.

السيسي الرئيس السيسي اخبار التوك شو مصر النصب التذكارى الرئيس عبد الفتاح السيسي حفل تنصيب السيسي اليمين الدستورية فترة رئاسية جديدة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بعد تطبيق قرار الحكومة اليوم.. مفاجأة في أسعار الدواجن والبيض بالأسواق

هل حدثت ليلة القدر أمس أم لدينا 3 ليال؟.. اعرف كم علامة ظهرت

تنبأ بموته ثم أنهى حياته.. القصة الكاملة لرحيل أحمد عزت بطل تعويم السفينة إيفرجيفين

عاشرها معاشرة الأزواج.. ننشر شهادة معاون المباحث في خداع سائق لقاصر

بطل السلام.. رئيس مجلس النواب: السيسي يسعى لتخفيف معاناة أهل غزة

يا أبناء مصر الكرام خالص التحية والتقدير.. أول كلمات الرئيس بعد أداء حلف اليمين|فيديو

شاهد.. لحظة وصول الرئيس السيسي إلى مقر البرلمان بالعاصمة الإدارية لتأدية اليمين الدستورية

بعد قليل.. الرئيس السيسي يؤدي اليمين الدستورية لفترة رئاسية جديدة بمقر البرلمان بالعاصمة الإدارية

موضوعات متعلقة

مشهد مهيب.. السيسي يرفع علم مصر بساحة الشعب في العاصمة الإدارية

بحضور السيسي.. عزف سلام الشهيد أمام النصب التذكاري بالعاصمة الإدارية

الرئيس السيسي: الأوضاع الإقليمية والدولية تفرض علينا مواجهة تحديات صمدنا أمامها بفضل الشعب

السيسي: نتبنى استراتيجيات تعظم موارد مصر الاقتصادية وتعزز مواجهة الأزمات

بنحبك وربنا يعينك.. رسائل دعم من النواب لـ السيسي

الاهتمام بالصحة والتعليم والحياة الكريمة.. تعهدات جديدة من السيسي للمواطنين

السيسي: أقسمت أن يظل أمن مصر وسلامة شعبها وتحقيق التنمية خياري الأول

بطل السلام.. رئيس مجلس النواب: السيسي يسعى لتخفيف معاناة أهل غزة

ترشيحاتنا

لحظة تنصيب الرئيس السيسي.. رسالة مهمة بشأن توصيات الحوار الوطني ومستقبله

مشهد مهيب.. السيسي يرفع علم مصر بساحة الشعب في العاصمة الإدارية

هل يجوز لشخص مسافر الفطر إذا عاد لمنزله قبل الفجر بدقائق

الجزائر ترسل 168 طن مساعدات غذائية وأدوية إلى العريش لصالح غزة

الرئيس السيسي يوقع في سجل الشرف أمام النصب التذكاري بالعاصمة الإدارية

بحضور السيسي.. عزف سلام الشهيد أمام النصب التذكاري بالعاصمة الإدارية


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تنبأ بموته ثم أنهى حياته.. القصة الكاملة لرحيل أحمد عزت بطل تعويم السفينة إيفرجيفين

الفخراني لصدى البلد: إسرائيل تهدف لإزاحة مواطني غزة والرئيس السيسي حسم الأمر|حوار

كيف يمكنني تشجيع طفلي على ممارسة فن الاعتذار الصادق في حياته اليومية؟

بتترعب منها.. 4 نصائح للتغلب على خوفك من الكلاب

فيديو

ملامحه متغيرة.. خالد سليم يرد على تساؤلات حول خضوعه لعمليات تجميل

تحدى الخبراء الأجانب في قناة السويس وتنبأ بوفاته.. قصة أحمد عزت بعد رحيله

وداعا لورق التواليت.. الشطافات تسيطر على حمامات الولايات المتحدة

ضرب وشد شعر.. تفاصيل مشاجرة فتيات التجمع الخامس.. فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد ياسر

أحمد ياسر يكتب: الملامح المتغيرة لشرق أوسط متعدد الأقطاب

محمد الجندى

محمد الجندي يكتب: كيف تتحكم أمريكا في دول العالم بالدولار؟

د. ماريان جرجس

ماريان جرجس تكتب: الهُوية الصحية

نسرين حجاج

نسرين حجاج تكتب: نعمة الأڤوكاتو

نادية صبره

نادية صبرة تكتب: نتنياهو يبحث عن الفوضى

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: يوم الأرض الفلسطيني.. وحق العودة

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الحشاشون الجدد

احمد قنديل

أحمد قنديل يكتب: الجمهورية الجديدة.. مفهوم بناء ومحاور إنطلاق

اﻟﻤﺰﻳﺪ