لحظة تاريخية.. السيدة انتصار السيسي تشهد تنصيب الرئيس لولاية جديدة

شهدت السيدة انتصار السيسي، قرينة الرئيس عبد الفتاح السيسي، مراسم تنصيب الرئيس السيسي لفترة ولاية جديدة تستمر لمدة 6 سنوات، وذلك في مقر مجلس النواب بالعاصمة الإدارية الجديدة.

الدستور المصري

وأدى الرئيس عبدالفتاح السيسى اليمين الدستورية، وفقًا لنص المادة 144 في الدستور المصري، التي تنص على أن يؤدي رئيس الجمهورية، قبل أن يتولى مهام منصبه، أمام مجلس النواب اليمين الدستورية، وهذا نصها: "أقسم بالله العظيم أن أحافظ مخلصًا على النظام الجمهوري، وأن أحترم الدستور والقانون، وأن أرعى مصالح الشعب رعاية كاملة، وأن أحافظ على استقلال الوطن ووحدة وسلامة أراضيه".

ووجه الرئيس عبد الفتاح السيسي، كلمة للشعب المصرى، خلال فعاليات التنصيب وأداء اليمين الدستورية لفترة ولاية جديدة تستمر لمدة 6 سنوات، في مقر مجلس النواب بالعاصمة الإدارية الجديدة.