السيسي: نتبنى استراتيجيات تعظم موارد مصر الاقتصادية وتعزز مواجهة الأزمات

أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي، أن مصر تتبني استراتيجيات تعظم موارد مصر الاقتصادية وتعزز مواجهة الاقتصاد المصري للأزمات”.

وقال الرئيس السيسي في كلمته أمام مجلس النواب بالعاصمة الإدارية الجديدة، :" نعمل على زيادة مشاركة القطاع الخاص في مختلف محاورالتنمية".

وأضاف السيسي:" تبني إصلاح مؤسسي شامل يهدف إلى ضمان الانضباط المالي وتحويل مصر إلى مركز إقليمي للنقل والطاقة الجديدة والمتجددة".

وتابع:" الاستمرار في تنفيذ المخطط الاستراتيجي للتنمية العمرانية واستكمال بناء المدن الجديدة من الجيل الرابع وتطوير المناطق غير المخططة".