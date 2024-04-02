بنحبك وربنا يعينك.. رسائل دعم من النواب لـ السيسي

وجه مجموعة من أعضاء مجلس النواب رسائل دعم وتاييد للرئيس عبد الفتاح السيسي اثناء جلسة تادية اليمين الدستورية.

وقال أحد النواب،:" بنحبك ياريس وربنا يعينك,, سير على بركة الله".

وأدى الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليمين الدستورية أمام مجلس النواب بالعاصمة الإدارية الجديدة، رئيسا للجمهورية لفترة رئاسية جديدة.

وأطلقت المدفعية 21 طلقة تحية للرئيس عبد الفتاح السيسي ، بعد اليمين الدستورية بمقر مجلس النواب بالعاصمة الإدارية الجديدة، قبل تأدية اليمين الدستورية لفترة رئاسية جديدة

ووصل ، الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى مقر مجلس النواب في العاصمة الإدارية الجديدة لتأدية اليمين الدستورية رئيسا للجمهورية لفترة رئاسية جديدة.