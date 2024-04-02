الاهتمام بالصحة والتعليم والحياة الكريمة.. تعهدات جديدة من السيسي للمواطنين

أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي، أنه سيتم مواصلة العمل لتحويل مصر لمركز إقليمي للنقل وتجارة الترانزيت والطاقة الجديدة والهيدروجين الأخضر وتعظيم الدور الاقتصادي لقناة السويس .

وقال الرئيس السيسي في كلمته أمام مجلس النواب بالعاصمة الإدارية الجديدة، :" تعظيم الاستفادة من ثروات مصر وزيادة جودة التعليم ومواصلة تفعيل البرامج الرامية للارتقاء بالصحة العامة للمواطينن واستكمال مراحل مشروع التامين الصحي الشامل ".

وأضاف السيسي:" دعم شبكات الأمان الاجتماعي وزيادة نسبة الانفاق على الحماية الاجتماعية وزيادة مخصصات برنامج الدعم النقدي تكافل وكرامة وإنجاز مراحل مبادرة حياة كريمة التي تعد أكبر المبادرات التنموية في تاريخ مصر با يحقق تحسنا في منعيشة المواطنين ".

واكمل الرئيس السيسي:" الاستمرار في تنفيذ المخطط الاستراتيجي للتنمية العمرانية واستكمال إنشاء المدن الجديدة من الجيل الرابع وتطوير المناطق واستكمال برنامج سكن لكل المصريين ".