لحظة تنصيب الرئيس السيسي.. 10 مشاهد تاريخية تعكس التطلع نحو المستقبل

استعرضت الصفحة الرسمية للحملة الانتخابية للرئيس عبد الفتاح السيسي لقطات من استعدادات العاصمة الإدارية الجديدة، لاستقبال الرئيس السيسي؛ لأداء اليمين الدستوري كرئيس للبلاد لفترة ثالثة تبدأ اليوم 2 أبريل 2024 وتنتهي في 2030.

وعلقت الصفحة على الصور قائلة: "في لحظة تاريخية تعكس التطلعات نحو مستقبل مزدهر، تشهد العاصمة الإدارية حفل تنصيب الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيسًا للجمهورية، لولاية ثالثة".

وسبق وكتبت: يؤدي الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليمين الدستورية أمام مجلس النواب بمقره الجديد بالعاصمة الإدارية لبدء ولاية جديدة 2024 – 2030، وهو أول يمين دستوري من العاصمة الإدارية، وبمثابة الإعلان عن تدشين الجمهورية الجديدة رسميًا.