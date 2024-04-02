إدارة الحوار الوطني تتغنى بلحظة تنصيب الرئيس السيسي لفترة ثالثة

عقلت إدارة الحوار الوطني المصري على لحظة أداء الرئيس عبد الفتاح السيسي لليمين الدستورية كرئيس للبلاد لفترة ثالثة، وذلك بمقر البرلمان بالعاصمة الإدارية الجديدة.

وقالت في منشور على الصفحة الرسمية للحوار بفيسبوك: "من هنا كانت البداية، فعلى مائدة حوارٍ جادٍ وفعّال نتجت حياة سياسية مفعمة بالحيوية، ظهرت جليًا في مشهد انتخابي حافل ومتعدد بالأفكار المختلفة، والتي أثبت خلالها الشعب المصري في مشهد ديموقراطي مهيب مدى وعيه وحبه لوطنه، واليوم نستكمل هذه المسيرة تحت شعار الجمهورية الجديدة".

وأضافت: "الرئيس عبد الفتاح السيسي يؤدي اليمين الدستورية رئيساً لجمهورية مصر العربية 2024 - 2030".

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