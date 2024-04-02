عمال مصر عن حفل تنصيب السيسي بالعاصمة الجديدة: ملحمة وتاريخ مجيد

هنأ نائب رئيس اتحاد عمال مصر هشام فاروق المهيري رئيس نقابة الخدمات الادارية والاجتماعية الرئيس عبدالفتاح السيسي بالولاية الرئاسية الجديدة والتي انطلقت من العاصمة الجديدة.

وقال في بيان له: فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية يطيب لي أن أتقدم بالأصالة عن نفسي وبالانابة عن عمال مصر عامة والخدمات الإدارية والاجتماعية خاصة بالتهنئة وذلك بمناسبة توليكم فترة رئاسية جديدة وذلك عقب الثقة المستحقة من شعب مصر والتي جاءت عبر صناديق الانتخابات بحضور كبير من قطاعات الشعب المختلفة وفي القلب منها العمال معبرين عن إرادتهم لاستكمال مسيرة الجمهورية الجديدة وبناء وطن تتحقق فيه أحلام وطموحات وتقدم يليق بمصرنا الأبية تحت قيادتكم الحكيمة.

ونقل "المهيري' في البيان وعد وعهد "فرسان الإنتاج الى الرئيس السبسي بالاستمرار في بذل المزيد من الجهود لدعم مسيرة التنمية المستدامة وبناء مصر العمل والأمل والمستقبل الحديث.

أكد " المهيري' في البيان اصطفاف العمال خلف القائد الرئيس السيسي والتأييد الكامل فى اتخاذ ما يلزم للحفاظ على الامن القومي المصري وأيضا جهود الرئيس المخلصة المستمرة من أجل رفعة الوطن.

وقال في البيان ان تأدية الرئيس اليمين داخل مكان جديد لعاصمة الجمهورية الجدديدة تاريخًا خالدا ورسالة تؤكد أن المصريين يملكون من الإرادة والقدرة على الانتقال من الوادي الضيق إلى مكان فسيح ويعد السيسي رئيس الجمهورية الجديدة أول حاكم يخرج بمصر منذ عهد الفراعنة من الوادي الضيق.

وتابع البيان، أنه بأداء الرئيس السيسي اليمين الدستورية بمجلس النواب سيباشر عمله من العاصمة الإدارية.

وأشاد البيان برؤية الرئيس السيسى بالجمهورية الجديدة على مستوى كل المسارات من زراعة وصناعة وفي كل الملفات التي تمس حياة كل المصريين بالاضافة الى استراتيجية التنمية الشاملة التى تحقق أعلى معدلات الرفاهية الاجتماعية.

جدير بالذكر أنه في ديسمبر الماضي أعلنت اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية فوز الرئيس عبدالفتاح السيسي بمنصب رئيس الجمهورية لفترة رئاسية جديدة بنسبة تصويت 89.6% بإجمالي 39 مليونا و702 ألف أصوات.