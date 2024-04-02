الرئيس السيسي: تنفيذ توصيات الحوار الوطني المتوافق عليها فى مختلف القطاعات

استعرضت صفحة الحوار الوطني المصري الرسمية على فيسبوك ما جاء على لسان الرئيس عبد الفتاح السيسي بشأن الحوار الوطني خلال الفترة المقبلة وما خرج عنه من توصيات ومخرجات وذلك في كلمته التي ألقاها عقب أداء اليمين الدستورية كرئيس للبلاد لفترة ثالثة.

وقال الرئيس السيسي خلال كلمة له عقب أداء اليمين الدستورية: "استكمال وتعميق الحوار الوطني خلال المرحلة المقبلة وتنفيذ التوصيات التي يتم التوافق عليها على مختلف الأصعدة السياسية والاقتصادية والاجتماعية وغيرها في إطار تعزيز دائم المشاركة السياسية والديمقراطية خاصة للشباب".

وأدى الرئيس السيسي اليمين الدستورية أمام مجلس النواب بمقره الجديد بالعاصمة الإدارية الجديدة صباح اليوم الثلاثاء.