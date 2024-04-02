تمويل عقاري جديد بمعدل فائدة 8%.. تفاصيل

أعلن بنك أبوظبي الأول مصر، أحد أكبر البنوك العاملة في مصر، عن تفعيل مبادرة البنك المركزي المصري الهادفة لتسهيل ملكية الوحدات السكنية للأفراد من ذوي الدخل المتوسط من خلال تقديم تمويل عقاري بمعدل فائدة سنوي 8% متناقص، ويسعى البنك من خلال هذه المبادرة إلى تلبية احتياجات شريحة خاصة من العملاء، وزيادة الطلب على خدمات التمويل العقاري.

ومن خلال المبادرة، يستهدف البنك الوصول إلى تمويلات عقارية خلال العام الأول، وتلبية احتياجات شرائح متنوعة من العملاء داخل السوق المصري. ومع التطور السريع الذي يشهده التمويل العقاري، يستهدف البنك تقديم خدمات ذات قيمة فريدة.

وفي هذا السياق، صرح محمد عباس فايد، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لبنك أبوظبي الأول مصر، قائلاً: "نفتخر بانضمامنا لمبادرة التمويل العقاري والتي يقدمها البنك المركزي المصري. إذ تتماشى المبادرة مع استراتيجيتنا العالمية الهادفة إلى توسيع نطاق أعمالنا عبر خدمة شرائح متنوعة من العملاء."