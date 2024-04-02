مؤسسة حياة كريمة تشارك جامعة جنوب الوادي دعم الفئات الأولى بالرعاية

استقبل الدكتور أحمد عكاوى، رئيس جامعة جنوب الوادى، وفد مكتب مؤسسة حياة كريمة بقنا ، في إطار قيام المؤسسة بمشاركة الجامعة، فى دعم الفئات الأولي بالرعاية، من خلال إمداد الجامعة بـ 200 صندوق مواد غذائية لدعم الفئات المستحقة من أفراد الأمن الجامعي بالإدارة العامة للأمن الجامعى.

ضم الوفد كلا من: المهندس محمد عادل، منسق عام محافظة قنا ، والدكتورة نجوى الهوارى وعضو هيئة التدريس بالجامعة، وعدد من متطوعي المؤسسة.



أشاد الدكتور أحمد عكاوى، رئيس جامعة جنوب الوادى، خلال اللقاء بالدور الهام لمؤسسة حياة كريمة التي تثمن جهود الدولة في رعاية الأسر المستحقة والفئات الأولي بالرعاية بكافة قري محافظة قنا ودعمهم مادياً ومعنوياً للتخفيف عنهم مراعاة للظروف الاجتماعية.

كما ثمن رئيس جامعة جنوب الوادى، دور المؤسسة والقائمين عليها و متطوعيها فى تنفيذها لكافة الفعاليات والأنشطة التى تقدمها خلال شهر رمضان وخلال العام بشكل عام.

شارك رئيس الجامعة، فى توزيع بعض صناديق المواد الغذائية على بعض أفراد الأمن بإدارة الأمن الجامعى، إشادة منه بالعمل التطوعي والتأكيد على أهميته بمشاركة متطوعى المؤسسة.