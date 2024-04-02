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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

رئيس جامعة جنوب الوادي يناقش خطط تنمية المنطقة الاقتصادية للمثلث الذهبي

اجتماع المثلث الذهبى
اجتماع المثلث الذهبى

 

ناقش الدكتور أحمد عكاوى، رئيس جامعة جنوب الوادى، مع الجيولوجي عادل سعيد، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية للمثلث الذهبى، الخطة التنفيذية للتعاون مع الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية للمثلث الذهبى، في إطار التواصل و التنسيق المشترك.

 

جاء ذلك خلال اجتماع، بحضور الدكتور عباس منصور، رئيس جامعة جنوب الوادى الأسبق، و الدكتور عصام الدين عبد الهادي، عميد كلية الزراعة، و الدكتور فرج خضاري، عميد كلية الهندسة، و الدكتور محمد على، الأستاذ بكلية الزراعة، والدكتور رأفت شيبة الحمد، الأستاذ بكلية الزراعة، و الدكتور حسني مبارك، المدرس بكلية الزراعة، و الدكتور وائل دسوقى، مدرس بكلية العلوم، و الدكتور محمود صبرى، مدرس بكلية العلوم، وشوقي أمين، مدير عام مكتب رئيس الجامعة.

 

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تضمنت فعاليات الاجتماع، مناقشة التفاصيل الفنية للمشروع بهدف الوصول إلى أقصى استفادة ممكنة من موارد منطقة المثلث الذهبى.

 

وأكد رئيس جامعة جنوب الوادى، الأهمية الإستراتيجية لمشروع المثلث الذهبي كمشروع قومي يتضمن أنشطة صناعية، وزراعية، وتعدينية، وسياحية، سوف يكون لها مردود اقتصادي كبير خلال الفترة القادمة.

وأشار رئيس جامعة جنوب الوادى، إلى ضرورة الإعداد الجيد للعمل الميداني وتوثيق مختلف الأنشطة وفقا لأحدث الممارسات وتنسيق مختلف الجوانب الإدارية للتعاون مع الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية للمثلث الذهبى، حيث تتضمن أوجه التعاون أنشطة متنوعة تهدف للاستثمار الأمثل للموارد المتاحة بمنطقة المثلث الذهبى.

 

 

 

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