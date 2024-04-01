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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

توقيع عقد مساهمة بين جنوب الوادي الأهلية وهيئة دعم وتطوير الجامعات

توقيع عقد مساهمة
توقيع عقد مساهمة

وقع الدكتور أحمد عكاوى، رئيس جامعة جنوب الوادى والقائم بعمل رئيس جامعة جنوب الوادى الأهلية، مع الدكتور محمد رمضان الشرقاوى، القائم بأعمال المدير التنفيذي لهيئة دعم وتطوير الجامعات الأهلية، عقد مساهمة مع هيئة دعم وتطوير الجامعات الأهلية.

 

جاء ذلك خلال اجتماع المجلس الأعلى للجامعات بجامعة عين شمس، بحضور الدكتور محمد أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي والدكتور ماهر مصباح، أمين مجلس الجامعات الأهلية.

 

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وأوضح الدكتور أحمد عكاوى، رئيس جامعة جنوب الوادى، بأن بنود العقد تضمنت الخطط الاستثمارية لجامعة جنوب الوادي الأهلية فى سداد تكلفة إنشائها والتى تفضل الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية بالموافقة على إنشائها لخدمة أبناء جنوب الصعيد بمحافظة قنا والتى ساهمت فى تقديم خدمة تعليمية متميزة.

 

وأضاف عكاوى، كما ساهمت أيضاً فى التخفيف عن الطلاب وأولياء أمورهم فى الاغتراب، وخاصة أن جامعة جنوب الوادي الاهلية تعد أول جامعة أهلية فى جنوب الصعيد.

 

وأشار رئيس جامعة جنوب الوادى، إلى أن العقد تضمن أيضاً تعظيم الإستفادة من موارد الجامعات الأهلية ومدى قدرتها على الوفاء بالتزاماتها وقيامها بسداد جميع تكاليف إنشاء هذه الجامعات وفقا لمراحل السداد المتفق عليها فى العقد.

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