بلينكن: أوكرانيا تمر بـ"لحظة حرجة" في حربها مع روسيا

قال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، اليوم الثلاثاء إنه من الضروري تزويد أوكرانيا بكل ما تحتاجه للدفاع عن نفسها، لأن البلاد تمر "بلحظة حرجة" في حربها مع روسيا.

وأضاف بلينكن في مؤتمر صحفي مشترك مع وزير القوات المسلحة الفرنسية سيباستيان ليكونو من باريس: "نحن في لحظة حرجة حيث من الضروري للغاية أن يحصل الأوكرانيون على ما يحتاجون إليه للدفاع عن أنفسهم، خاصة عندما يتعلق الأمر بالذخائر والدفاعات الجوية"، بحسب ما أوردته وكالة أوكرينفورم الأوكرانية.

ووصل بلينكن إلى باريس لإجراء محادثات مع عدد من كبار المسؤولين والرئيس إيمانويل ماكرون، وقام المسؤولان بزيارة مصنع تابع لشركة تصنيع الأسلحة Nexter، التي تنتج على وجه الخصوص مدافع هاوتزر من طراز قيصر للجبهة الأوكرانية.

ومن المتوقع أيضًا أن يجري بلينكن محادثات مع نظيره الفرنسي ستيفان سيجورن، وفي المساء في قصر الإليزيه، من المقرر أن يناقش بلينكن وماكرون الأزمات الدولية الكبرى، بما في ذلك حرب روسيا في أوكرانيا.