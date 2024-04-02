أكاديمية ليفربول بنادي الرحاب تكرم اللاعبين لأدائهم المميز في الدوري المصري| فيديو

قامت أكاديمية ليفربول الدولية في نادي الرحاب بتكريم لاعبي الأكاديمية لمشاركتهم المتميزة في الدوري المصري لموسم 2023 – 2024 .

وأكد ديفيد ريدلر ، المدير الفني لأكاديمية ليفربول الدولية في مصر ، أن الأكاديمية تقوم بتدريب اللاعبين وفق أحدث البرنامج التدريبية المتطورة، ما يسهم في تطوير قدرات اللاعبين الفنية والتكتيكية والبدنية وإكسابهم الخبرات اللازمة من خلال جلسات التدريب الخاصة بمختلف الأعمار.

أكاديمية ليفربول الدولية في مصر تتبع أساليب تدريب إنجلترا

من جانبه ، أكد ضياء عبد الرحمن ، مدير أكاديمية ليفربول الدولية في مصر، أن الأكاديمية تتبع أساليب التدريب الموجودة في انجلترا لتنمية وتطوير مهارات لاعبي كرة القدم بالأكاديمية، بالإضافة إلى تسويق اللاعبين المميزين في أكبر أندية كرة القدم في مصر وأوروبا .

يشار إلى أن أكاديمية ليفربول الدولية لها 3 فروع في مصر داخل مدن مجموعة طلعت مصطفى، في نادى الرحاب الرياضي ونادى مدينتي الرياضي ونادى الربوة. وتمتلك الأكاديمية إنجازات في تدريب اللاعبين وتأهيلهم لممارسة كرة القدم بصورة احترافية، ما يسهم في خلق جيل جديد من اللاعبين يضاف لكرة القدم المصرية.