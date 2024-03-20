لماذا صعد مؤشر طلعت مصطفى القابضة لمعدلات قياسية؟.. تعرف على الأسباب

ارتفعت عوائد الاستثمار في سهم عائد الاستثمار في سهم مجموعة طلعت مصطفي القابضة مقدار 7 أضعاف عما كانت عليه قبل عام بما يعادل 700%.



حسبما كشفته تقارير اقتصادية فقد جاوزت عوائد الاستثمار لمجموعة طلعت مصطفي القابضة للاستثمارات التي تحققها العملات المشفرة والتي على رأسها بيتكوين والذهب.



وجاءت تلك العوائد مدفوعة بنجاح صفقة الاستثمار الأجنبي المشترك والتي وقعتها مصر مع الإمارات لإتمام مشروع رأس الحكمة برأسمال 150 مليار دولار، حيث تشارك مجموعة طلعت مصطفي القابضة بقوة في ذلك المشروع العملاق.



وارتفعت عوائد الاكتتاب في سهم طلعت مصطفي اليوم بمعدلات وصلت 170% بختام جلسة التداول بنمو قدره 661% علي أساس سنوي.

وتقوم مجموعة طلعت مصطفى، بدور هام مع الشركات الإماراتية في تطوير صفقة رأس الحكمة، وإدارة الفنادق التاريخية.



ويتم المشروع بالشراكة مع مجموعة “القابضة” (ADQ) ومجموعة أدنيك الإماراتيتين، واللتان استحوذتا على حصة قدرها 40.5% في مجموعة “أيكون جروب”، ذراع الضيافة التابعة لمجموعة طلعت مصطفى القابضة.