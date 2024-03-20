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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

لماذا صعد مؤشر طلعت مصطفى القابضة لمعدلات قياسية؟.. تعرف على الأسباب

مجموعة طلعت مصطفي
مجموعة طلعت مصطفي القابضة

ارتفعت عوائد الاستثمار في سهم عائد الاستثمار في سهم مجموعة طلعت مصطفي القابضة مقدار 7 أضعاف عما كانت عليه قبل عام بما يعادل 700%.


حسبما كشفته تقارير اقتصادية فقد جاوزت عوائد الاستثمار لمجموعة طلعت مصطفي القابضة للاستثمارات التي تحققها العملات المشفرة والتي على رأسها بيتكوين والذهب.

عائد الاستثمار في سهم «طلعت مصطفى» يتفوق على الذهب والدولار والبيتكوين

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وجاءت تلك العوائد مدفوعة بنجاح صفقة الاستثمار الأجنبي المشترك والتي وقعتها مصر مع الإمارات لإتمام مشروع رأس الحكمة برأسمال 150 مليار دولار، حيث تشارك مجموعة طلعت مصطفي القابضة بقوة في ذلك المشروع العملاق.


وارتفعت عوائد الاكتتاب في سهم طلعت مصطفي اليوم بمعدلات وصلت 170% بختام جلسة التداول بنمو قدره 661% علي أساس سنوي.

وتقوم مجموعة طلعت مصطفى، بدور هام مع الشركات الإماراتية في تطوير صفقة رأس الحكمة، وإدارة الفنادق التاريخية.


ويتم المشروع بالشراكة  مع مجموعة “القابضة” (ADQ) ومجموعة أدنيك الإماراتيتين، واللتان استحوذتا على حصة قدرها 40.5% في مجموعة “أيكون جروب”، ذراع الضيافة التابعة لمجموعة طلعت مصطفى القابضة.

مجموعة طلعت مصطفى رأس الحكمة اخبار مثر مال واعمال Finance Real Estate

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