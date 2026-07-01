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إلهام وجدي: بشوف نفسي محظوظة إني بشتغل في الوسط الفني.. وحب الجمهور أكبر نعمة | فيديو)
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

إلهام وجدي: بشوف نفسي محظوظة إني بشتغل في الوسط الفني.. وحب الجمهور أكبر نعمة | فيديو)

الفنانة الهام وجدي
الفنانة الهام وجدي
أوركيد سامي

أعربت الفنانة إلهام وجدي عن سعادتها الكبيرة بما حققته خلال الفترة الأخيرة، مؤكدة أنها تعتبر نفسها من الأشخاص المحظوظين بسبب عملها في الوسط الفني، الذي منحها فرصة لتحقيق شغفها والتواصل مع الجمهور، مشيرة إلى أن محبة الناس هي أغلى ما يمكن أن يحصده أي فنان.

وخلال ندوتها في موقع صدى البلد الإخباري، تحدثت إلهام وجدي عن علاقتها بالفن ورؤيتها للنجاح، مؤكدة أنها تشعر بالامتنان لكل خطوة مرت بها في مشوارها الفني، سواء كانت سهلة أو صعبة، لأنها ساهمت في تكوين شخصيتها ومنحتها خبرات كبيرة.

وقالت إلهام وجدي: "أنا بشوف نفسي محظوظة علشان بشتغل في الوسط الفني، لأنه المجال اللي بحبه وبحس إني بقدر أعبّر فيه عن نفسي، وكل يوم فيه فرصة أتعلم حاجة جديدة."

وأضافت أن أكبر مكسب بالنسبة لها ليس الشهرة فقط، وإنما حب الجمهور وثقته، مؤكدة أن هذا الحب يمثل مسؤولية كبيرة تدفعها دائمًا لاختيار أعمال تحترم المشاهد وتقدم من خلالها أفضل ما لديها.

وأشارت إلى أن ردود الفعل التي تتلقاها من الجمهور بعد كل عمل فني تمنحها طاقة إيجابية كبيرة، وتشجعها على الاستمرار والاجتهاد، لافتة إلى أنها تحرص دائمًا على الاستماع لآراء الجمهور لأنها تعتبرهم الشريك الحقيقي في نجاح أي عمل.

وأكدت إلهام وجدي أن النجاح لا يتحقق بالصدفة، وإنما يحتاج إلى اجتهاد وصبر واستمرار، موضحة أنها تسعى في كل تجربة فنية إلى تقديم شخصية مختلفة تضيف إلى رصيدها الفني، ولا تعتمد على تكرار الأدوار أو المناطق الآمنة.

واختتمت حديثها بالتأكيد على أنها تشعر بالامتنان لكل شخص دعمها وآمن بموهبتها، معربة عن أملها في مواصلة تقديم أعمال تنال إعجاب الجمهور، قائلة إن حب الناس هو النعمة الحقيقية التي تحرص على الحفاظ عليها طوال مشوارها .

الفنانة الهام وجدي اخبار الفن نجوم الفن

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