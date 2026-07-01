برشلونة يكشف رسميًا عن قميصه الجديد لموسم 2026-2027 | صور

أزاح برشلونة الستار عن قميصه الأساسي الجديد، الذي سيخوض به منافسات موسم 2026-2027، وذلك خلال فعالية خاصة أقيمت في متحف الفن المعاصر بمدينة برشلونة، بحضور عدد من صناع المحتوى والشخصيات المؤثرة.

وجاء التصميم الجديد، الذي نفذته شركة نايكي، محافظًا على هوية النادي التقليدية، مع اعتماد تدرج حديث بين اللونين الأزرق والأحمر، ليمنح القميص مظهرًا مختلفًا عن المواسم السابقة.

وشهد القميص أيضًا تغييرًا على مستوى الجهة الخلفية، بعدما استبدل النادي شعار المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين (UNHCR) بشعار مؤسسة برشلونة، في خطوة تعكس اهتمام النادي بإبراز نشاطه المجتمعي والخيري.

ومن أبرز ملامح القميص الجديد، اعتماد تصميم خاص لأرقام اللاعبين مستوحى من أعمال المعماري الإسباني الشهير أنطوني غاودي، وذلك احتفاءً بمرور 100 عام على وفاته، حيث تحمل الأرقام تفاصيل فنية مستلهمة من أسلوبه المعماري المعروف.

وفي السياق نفسه، أوضح النادي الكتالوني أن القميص الثاني للموسم سيطرح في الأسواق نهاية يوليو المقبل، وسيأتي باللون الأسود ضمن مجموعة مستوحاة من أسطورة كرة السلة كوبي براينت، بينما سيتم الكشف عن القميص الثالث بنهاية أغسطس، مع إعادة اللون الأخضر الفيروزي الذي ارتداه الفريق خلال الفترة بين عامي 1992 و1997.