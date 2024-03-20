عائد الاستثمار في سهم «طلعت مصطفى» يتفوق على الذهب والدولار والبيتكوين

تفوق عائد الاستثمار في سهم مجموعة طلعت مصطفى القابضة، على العديد من الأصول كالذهب والدولار والبيتكوين، إذ تضاعفت القيمة السوقية للمجموعة 3 مرات بالقيمة الدولارية منذ بداية العام، وسجل سهم المجموعة ارتفاعًا بنسبة تتجاوز أكثر من 175% منذ بداية العام، وأكثر من 700% على أساس سنوي.

وجاء هذا الارتفاع القياسي لسهم مجموعة طلعت مصطفى، والتي تعد أكبر شركة تطوير عقاري في مصر، مدعومًا بالعديد من الأخبار الإيجابية أهمها المشاركة في صفقة تطوير منطقة رأس الحكمة، والتي تعد أكبر صفقة استثمار مباشر في تاريخ مصر بإجمالي استثمار 35 مليار دولار، منها 15 مليار دولار كدفعة أولى و20 مليار دولار كدفعة ثانية بعد شهرين، بالإضافة إلى نسبة 35% من أرباح المشروع للدولة المصرية، ووفقًا للاتفاقية، ستُنشأ مدينة متكاملة على مساحة 40600 فدان في رأس الحكمة بتمويل من دولة الإمارات.

وتقوم مجموعة طلعت مصطفى، بدور محوري مع الشركات الإماراتية في تطوير صفقة رأس الحكمة، وإدارة الفنادق التاريخية بالشراكة مع مجموعة "القابضة" (ADQ) ومجموعة أدنيك الإماراتيتين، واللتان استحوذتا على حصة قدرها 40.5% في مجموعة "أيكون جروب"، ذراع الضيافة التابعة لمجموعة طلعت مصطفى القابضة.

كما ساهمت النتائج المالية القوية لطلعت مصطفى القابضة، في صعود سهم المجموعة، إذ حققت الشركة أرباحًا صافية بلغت 3.31 مليار جنيه خلال عام 2023 بنسبة نمو سنوي 44%، كما ارتفعت إيرادات الشركة إلى 28.43 مليار جنيه خلال العام الماضي.

وفيما يتعلق بالقوائم غير المجمعة، ارتفعت أرباح الشركة المستقلة إلى 682.46 مليون جنيه خلال عام 2023، مقارنة بـ 660.98 مليون جنيه في 2022، وبلغت المبيعات العقارية التعاقدية للمجموعة 93.14 مليار جنيه، مع ارتفاع الناتج عن مبيعات شركات المجموعة إلى 60.66 مليار جنيه في عام 2023، بزيادة نسبتها 189% مقارنة بالعام السابق.

وتجاوزت قيمة المبيعات الفعلية وغير المسلمة 123 مليار جنيه في سبتمبر 2023، مقابل 70 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام السابق، بزيادة نسبتها 76%، ويرجع ذلك إلى استمرار تطوير الاستراتيجية البيعية للشركة.

وبعد هذا الصعود القياسي، يتوقع لمجموعة طلعت مصطفى القابضة آفاق واعدة للنمو المستقبلي مدعومًا بالطلب المتزايد على العقارات خلال السنوات القادمة، باعتبار العقار أحد مخازن القيمة والتحوط من التضخم التي يلجأ إليها المصريون، كما أن سهم طلعت مصطفى يمثل خيارًا استثماريًا جذابًا للمستثمرين طويل الأمد، ويتوقع أن يواصل السهم رحلة الصعود لمستويات 109 جنيهات للسهم الواحد.

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