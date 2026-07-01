إيران تعلن عدم الاجتماع مع ويتكوف وكوشنر في الدوحة

أعلنت الجمهورية الإسلامية الإيرانية عدم الاجتماع مع مبعوثي أمريكا اللذين توجها إلى المنطقة عقب تجدد الأعمال القتالية، إذ وصل غاريد كوشنر صهر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والمبعوث ستيف ويتكوف إلى الدوحة لإجراء محادثات "على مستوى رفيع".

وبدوره ؛ صرح المتحدث باسم الخارجية الإيرانية : لم يتحدد موعد لأي اجتماع على أي مستوى مع الجانب الأمريكي في الأيام المقبلة

ونثلت صحيفة وول ستريت جورنال عن مصادر أمريكية مطلعة القول : ترامب يدرس العودة إلى الحرب الشاملة في محاولة ​لكسر الجمود الذي يعترض الوضع حالياً.

كما أسارت الصحيفة في تقرير لها إلى أن ترامب أجرى محادثات مع ​وزير الدفاع بيت هيجسيث ورئيس هيئة الأركان المشتركة ​الجنرال دان كين لبحث إمكان شن المزيد من الضربات.