عقب رفض المحكمة العليا طلبه .. ترامب يحث الكونجرس على تقييد حق الجنسية بالميلاد

دعا الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الكونجرس إلى التحرك ضد قرار المحكمة العليا الذي رفض طلبه بتقييد حق المواطنة للمولودين في الولايات المتحدة.



وكتب ترامب في منشور على منصته (تروث سوشيال) اليوم الثلاثاء، "أيدت المحكمة العليا حق المواطنة بالولادة، وهو أمر مؤسف بالنسبة لبلدنا، لكن يمكننا بسهولة تعويض ذلك في الكونجرس من خلال تشريع".



وتابع قائلًا "لا توجد حاجة إلى تعديل دستوري طويل ومعقد! يتعين على الكونجرس أن يبدأ اليوم العمل على إنهاء حق المواطنة بالولادة، الذي يعد مكلفًا وغير عادل بالنسبة لبلدنا. وسيحظون بدعمي الكامل والتام".

