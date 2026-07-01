مها أبو بكر: المرأة المصرية كان لها دور محوري في ثورة 30 يونيو | فيديو

أكدت المحامية مها أبو بكر، أن المشاركة في ثورة 30 يونيو لم تكن بحاجة إلى اهتمام بالسياسة بقدر ما كانت تعبيرًا عن شعور وطني، مشيرة إلى أن المرأة المصرية لعبت دورًا بارزًا في هذا السياق.

وقالت مها أبو بكر، خلال لقاء لها عبر فضائية “إكسترا نيوز”، أن النساء نزلن إلى الميادين مع أسرهن وجيرانهن، وساهمن في حشد أعداد كبيرة من المواطنين، بما عكس قوة الانتماء والواجب الوطني لديهن.

يعكس حجم الوعي

وتابعت أن المرأة المصرية تمثل ركيزة أساسية داخل الأسرة والمجتمع، ووصفتها بأنها «عمود الخيمة» في البيت المصري، مؤكدة أن هذا الدور يعكس حجم الوعي والارتباط بالوطن لدى المصريين عمومًا.