إقبال من العلامات التجارية الشهيرة على افتتاح فروع لها في "مدينتي ستريب" .. فيديو

يشهد "مدينتي ستريب" اقبالا واسعا من العلامات التجارية الشهيرة لافتتاح فروع لها داخل المركز التجاري الجديد في مدينتي بشرق القاهرة، وذلك نظرا للنجاحات الكبيرة التي حققتها العلامات التجارية في مختلف المراكز التجارية التابعة لمجموعة طلعت مصطفى .

من أشهر العلامات التجارية التي سيتم افتتاحها بالمشروع سعودي ماركت و Samir & Aly للأدوات المكتبية، و Süss للحلويات، ومطعم The BRGR Truck ، وكافيه 1980 ، ومطعم Meat Moot Egypt .

ويعد "مدينتي ستريب" أحدث المشروعات التجارية في مدينتي، ويتضمن 125 وحدة تجارية بمساحة إيجارية 28 ألف متر مربع، ويتوفر فيه كافة الخدمات التي يحتاجها سكان مدينتي وسكان شرق القاهرة، إذ يضم مطاعم وكافيهات وفروع للبنوك ومعارض سيارات وجيم وصيدليات ومخابز ومكتبات ومحلات مجوهرات وملابس رياضية وأنشطة تجارية متنوعة، ويعد اكبر مشروع تجاري يقدم خدمات "درايف ثرو" في مدينتي .

أكد عمر هشام طلعت ، الرئيس التنفيذي لتطوير الأعمال بمجموعة طلعت مصطفى ، أن المجموعة تحرص على أن يضم "مدينتي ستريب" فروعاً لأشهر و أكبر العلامات التجارية في مختلف المجالات، مؤكداً أن المشروع يأتي استكمالا للنجاحات الكبيرة التي حققتها المجموعة في تطوير العديد من المراكز التجارية المتكاملة ووجهات التسوق في مشروعاتها المختلفة، أبرزها أوبن آير مول وكرافت زون واوول سيزونز بارك بمدينتي، وجيت واي وافينيو مول بالرحاب .

ويتواجد "مدينتي ستريب" في موقع مميز جنوب مدينتي على حدود مدينة المستقبل وبالقرب من العاصمة الادارية الجديدة ، ويقع على بعد 10 الى 20 دقيقة بالسيارة من التجمع الخامس ومختلف مناطق القاهرة الجديدة ، اذ يمكن الوصول اليه بسهولة من خلال طريق السويس ومن خلال الدائري الأوسطي مباشرة عبر بوابة مدينتي 5 .