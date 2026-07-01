وحدة اضطرابات النوم التنفسية بمستشفى صدر الزقازيق تستقبل 4560 حالة منذ بدء تشغيلها

أكد الدكتور أحمد البيلي، وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بالشرقية، أنه في ضوء رؤية الرئيس عبد الفتاح السيسي، وتوجيهات الدكتور خالد عبد الغفار، وزير الصحة والسكان، والمهندس حازم الأشموني، محافظ الشرقية، وتعليمات الدكتور أحمد البيلي، وكيل وزارة الصحة بالشرقية، بالارتقاء بمستوى الخدمات الصحية المقدمة للمرضى والمواطنين بمحافظة الشرقية، تواصل مديرية الشئون الصحية بالشرقية دعم وتطوير الخدمات الطبية التخصصية داخل المستشفيات التابعة لها، بما يساهم في توفير خدمات تشخيصية وعلاجية متميزة للمرضى.

وأوضح الدكتور أحمد البيلي، وكيل وزارة الصحة بالشرقية، أن وحدة اضطرابات النوم التنفسية بمستشفى صدر الزقازيق تعد من الوحدات التخصصية الفريدة بمحافظة الشرقية، والتي تقدم خدمات تشخيصية وعلاجية متميزة للمرضى، تحت إشراف نخبة من الأساتذة الأطباء المتخصصين بقيادة الدكتور هشام عبد الرحمن الشلقامي، استشاري الأمراض الصدرية ومستشار المديرية للأمراض الصدرية ومدير وحدة اضطرابات النوم التنفسية، مؤكداً حرص المديرية على دعم الوحدة نظراً لأهميتها تحسين جودة حياة المرضى.

وقال وكيل وزارة الصحة بالشرقية إن الوحدة تقدم خدمة التشخيص الدقيق لاضطرابات النوم التنفسية مثل انقطاع النفس الانسدادي أثناء النوم، والشخير المزمن، والنعاس الشديد أثناء النهار، بالإضافة إلى فحوصات تقييم كفاءة الجهاز التنفسي، ودراسة العوامل المؤثرة على اضطرابات النوم مثل السمنة واضطرابات وظائف الغدة الدرقية وبعض الأمراض المصاحبة، وذلك باستخدام أحدث وسائل التشخيص، بالإضافة إلى تقييم الحالات التي تعاني من أعراض تؤثر على جودة النوم والتنفس، ووضع الخطة العلاجية المناسبة لكل حالة، مؤكداً أهمية التشخيص المبكر لهذه الحالات للحد من المضاعفات وتحسين الحالة الصحية للمرضى.

ووجه البيلي الشكر والتقدير للدكتور شريف شاهين، مدير عام الطب العلاجي، والدكتور إياد درويش، مدير إدارة المستشفيات، والدكتور محمد نور، مدير إدارة الخدمات الطبية بالمديرية، والدكتور حمدي فندور، مدير مستشفى صدر الزقازيق، والدكتور هشام عبد الرحمن الشلقامي، مدير وحدة اضطرابات النوم التنفسية، وجميع العاملين والفرق الطبية بالوحدة والمستشفى، تقديراً لجهودهم المستمرة في تقديم خدمات طبية تخصصية متميزة للمرضى، مؤكداً استمرار دعم وتطوير الوحدات التخصصية بمستشفيات صحة الشرقية.

من جانبه، أوضح محمود عبد الفتاح، مدير الإعلام والعلاقات العامة بالمديرية، أن وحدة اضطرابات النوم التنفسية بمستشفى صدر الزقازيق تواصل تقديم خدماتها للمرضى منذ أكثر من ٤ سنوات، حيث بدأت وحدة دراسة النوم في استقبال أول حالة خلال شهر نوفمبر ٢٠٢١، وتم إجراء الفحوصات لأكثر من ٥٦٠ حالة باستخدام جهاز دراسة النوم المتقدم Polysomnography، كما بدأت عيادة وظائف التنفس Spirometry العمل خلال عام ٢٠٢٢، وتم إجراء أكثر من ٤٠٠٠ اختبار لوظائف الرئة، ليصل إجمالي الحالات التي استفادت من خدمات الوحدة إلى أكثر من ٤٥٦٠ حالة حتى الآن.