تداول 17 ألف طن بضائع عامة ومتنوعة بموانئ البحر الأحمر

أعلنت هيئة موانئ البحر الأحمر، أن إجمالي عدد تحركات السفن (وصول وسفر) بموانئ الهيئة 12 سفينة وتم تداول 17 ألف طن بضائع و 680 شاحنة و 122 سيارة، بالإضافة إلى وصول وسفر 2444 راكبا بموانيها.

وأوضحت الهيئة - في بيان اليوم / الأربعاء / - أن حركة الواردات شملت 6 سفن و4 آلاف طن بضائع و376 شاحنة و 94 سيارة، فيما شملت حركة الصادرات 6 سفن و1300 طن بضائع و 304 شاحنات و 28 سيارة.

وأشارت الهيئة إلى أن ميناء سفاجا استقبل ثلاث سفن وهي (الحرية، أمل، و ALCUDIA EXPRESS)، بينما غادرته السفينة PELAGOS EXPRESS، فيما شهد ميناء نويبع تداول (3968) طن بضائع و 253 شاحنة من خلال رحلات مكوكية لأربع سفن وهي (آيلة، سينا، الحسين، وآور)، بينما شهد ميناء السويس مغادرة السفينة KHALED A وعلى متنها 7 آلاف طن مواد غذائية تصدير إلى اليمن.