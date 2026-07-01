بطل حتى اللحظة الأخيرة.. محافظ القاهرة ينعى اللواء محمد الشربينى مدير الحماية المدنية بالقاهرة

نعى الدكتور إبراهيم صابر محافظ القاهرة ببالغ الحزن والأسى اللواء محمد الشربينى مدير الحماية المدنية بالقاهرة ، الذى استشهد متأثرًا باصابته خلال التعامل مع الحريق الذى اندلع داخل مخزن أخشاب بمنشية ناصر مما أدى إلى انهياره.

محافظ القاهرة

وأكد محافظ القاهرة أن الشهيد البطل أبى إلا أن يكون وسط رجاله لحماية المواطنين مؤديًا واجبه كقائد تميز بالانضباط، ضاربًا مثالًا يحتذى به فى التفانى والإخلاص في خدمة وطنه وأداء عمله.

كما نعى محافظ القاهرة شهداء الواجب من رجال الحماية المدنية بالقاهرة الذين سطروا ملحمة جديدة من الفداء وهم ، النقيب عبد الرحمن العدوى الضابط بادارة الحماية المدنية، وأمين شرطة حمد عبد الجواد السيد صبرة بإدارة الحماية المدنية، وأحمد محمد محمود الموظف بوزارة الكهرباء والذين استشهدوا أثناء أداء واجبهم فى اطفاء الحريق.

وتقدم محافظ القاهرة بخالص العزاء والمواساة لأسر الشهداء ، سائلًا المولى عز وجل أن يتغمدهم بواسع رحمته ويسكنهم فسيح جناته، وأن يلهم أهلهم وذويهم الصبر والسلوان.