الليلة .. الأسود الثلاثة أمام فخ الفهود.. إنجلترا تبحث عن العبور والكونغو تكتب التاريخ

تتجه أنظار عشاق كرة القدم في السابعة مساء اليوم بتوقيت القاهرة إلى ملعب مرسيدس بنز بمدينة أتلانتا الأمريكية حيث يصطدم منتخب إنجلترا بنظيره الكونغو الديمقراطية في مواجهة مرتقبة ضمن منافسات دور الـ32 من بطولة كأس العالم 2026 في لقاء يسعى خلاله "الأسود الثلاثة" إلى تجنب مفاجآت الأدوار الإقصائية ومواصلة مشوار البحث عن اللقب بينما يحلم المنتخب الأفريقي بمواصلة كتابة التاريخ وتحقيق أكبر إنجاز في مسيرته المونديالية.

توخيل يبحث عن بداية جديدة

يدخل المنتخب الإنجليزي المباراة وهو يدرك أن مرحلة خروج المغلوب تختلف تمامًا عن دور المجموعات بعدما تصدر مجموعته برصيد 7 نقاط من انتصارين وتعادل دون أن يقدم الأداء المنتظر منه وهو ما أثار بعض الانتقادات رغم نجاحه في بلوغ الأدوار الإقصائية.

وركز المدير الفني الألماني توماس توخيل خلال الأيام الماضية على تصحيح الأخطاء التي ظهرت في المباريات الثلاث الأولى مطالبًا لاعبيه بزيادة الفاعلية الهجومية واستغلال الفرص بصورة أفضل خاصة أن أي تعثر في هذه المرحلة يعني نهاية المشوار.

ويطمح المنتخب الإنجليزي إلى بلوغ ربع النهائي للمرة الخامسة تواليًا في البطولات الكبرى مستندًا إلى خبراته الكبيرة في مثل هذه المواجهات وإلى كتيبة من أبرز نجوم الكرة الأوروبية.

كين وبيلينجهام.. كلمة السر

يعتمد توخيل بصورة كبيرة على قائده هاري كين الذي يواصل كتابة التاريخ بقميص منتخب إنجلترا بعدما أصبح الهداف التاريخي للمنتخب في كأس العالم برصيد 11 هدفًا ويأمل في مواصلة هز الشباك وقيادة منتخب بلاده نحو الأدوار المتقدمة.

كما يواصل جود بيلينجهام لعب دور البطولة في وسط الملعب بعدما قدم مستويات مميزة خلال دور المجموعات وساهم بالأهداف وصناعة الفرص ليؤكد أنه أحد أهم مفاتيح اللعب في المنتخب الإنجليزي.

ويمنح وجود بوكايو ساكا وماركوس راشفورد ونوني مادويكي إضافة هجومية قوية للأسود الثلاثة في ظل تنوع الحلول التي يمتلكها الفريق سواء عبر الاختراق من العمق أو الانطلاقات السريعة من الأطراف.

وأكد بيلينجهام قبل المباراة أن المنتخب الإنجليزي لا يزال قادرًا على تقديم مستويات أفضل مشيرًا إلى أن الهدف الأول تحقق بتصدر المجموعة وأن المرحلة الحالية تتطلب شخصية مختلفة داخل الملعب.

صداع دفاعي قبل المواجهة

ورغم اكتمال القوة الهجومية يواجه الجهاز الفني بعض القلق في الخط الخلفي بعد إصابة ريس جيمس وجاريل كوانساه وهو ما قد يدفع توخيل إلى إجراء بعض التعديلات في مركز الظهير الأيمن مع منح جيد سبينس فرصة الظهور أساسيًا.

ويأمل المدرب الألماني في استعادة التوازن الدفاعي خاصة أن المباريات الإقصائية لا تحتمل أي أخطاء فردية.

الكونغو تكتب التاريخ

في المقابل يخوض منتخب الكونغو الديمقراطية أهم مباراة في تاريخه المونديالي بعدما نجح في بلوغ الأدوار الإقصائية لأول مرة عقب تأهله ضمن أفضل المنتخبات صاحبة المركز الثالث.

وقدم المنتخب الأفريقي عروضًا قوية في دور المجموعات بعدما فرض التعادل على البرتغال ثم حقق فوزًا مهمًا على أوزبكستان بنتيجة 3-1 ليحجز بطاقة العبور ويؤكد أنه قادر على منافسة المنتخبات الكبرى.

ويبحث "الفهود" عن مواصلة مغامرتهم التاريخية مستفيدين من الروح القتالية والانضباط التكتيكي اللذين ظهرا بوضوح منذ انطلاق البطولة.

ويسا يقود الحلم الأفريقي

يعتمد المدير الفني الفرنسي سيباستيان ديسابر على المهاجم يوان ويسا الذي تألق بتسجيله هدفين في الجولة الأخيرة إلى جانب خبرات آرون وان بيساكا وأكسيل توانزيبي اللذين يمتلكان معرفة كبيرة بالكرة الإنجليزية بعد سنوات طويلة في الدوري الإنجليزي الممتاز.

كما يراهن ديسابر على الصلابة الدفاعية وسرعة التحول للهجوم ومن المنتظر أن يعود إلى طريقة اللعب بثلاثة مدافعين وخمسة عناصر في الخط الخلفي من أجل الحد من خطورة كين ورفاقه مع الاعتماد على المرتدات السريعة لاستغلال المساحات.

وأكد ويسا أن مواجهة إنجلترا تمثل لحظة استثنائية في تاريخ الكرة الكونغولية مشددًا على أن الفريق سيدخل المباراة دون أي ضغوط وهو ما قد يمنحه أفضلية نفسية أمام أحد المرشحين للتتويج.

علاقة خاصة بالكرة الإنجليزية

وتحمل تشكيلة الكونغو العديد من الأسماء المرتبطة بالكرة الإنجليزية وفي مقدمتها آرون وان بيساكا الذي سبق له تمثيل منتخبات إنجلترا السنية قبل أن يقرر الدفاع عن ألوان منتخب بلاده بالإضافة إلى أكسيل توانزيبي الذي نشأ في أكاديمية مانشستر يونايتد وسيواجه عددًا من زملائه السابقين.

وتمنح هذه الخبرات لاعبي الكونغو معرفة جيدة بطريقة لعب المنتخب الإنجليزي وهو ما يسعى الجهاز الفني لاستغلاله خلال المواجهة.

التاريخ ينحاز لإنجلترا

تمثل المباراة أول مواجهة رسمية في التاريخ بين المنتخبين كما أنها ثالث مباراة لإنجلترا أمام منتخب أفريقي في الأدوار الإقصائية لكأس العالم بعدما نجحت في الفوز بالمواجهتين السابقتين.

لكن نتائج النسخة الحالية من البطولة التي شهدت خروج منتخبات كبرى مثل ألمانيا وهولندا وأوروجواي تؤكد أن مفاجآت المونديال لا تعترف بالأسماء أو التاريخ وهو ما يجعل المنتخب الإنجليزي مطالبًا بالحذر أمام منافس يخوض اللقاء بلا ضغوط ويحلم بكتابة فصل جديد في تاريخ الكرة الأفريقية.

ومن المنتظر أن يعتمد المنتخب الإنجليزي على جوردان بيكفورد في حراسة المرمى وأمامه كايل ووكر وجون ستونز ومارك جويهي وجود سبينس وفي الوسط ديكلان رايس وجود بيلينجهام بينما يقود الهجوم الثلاثي بوكايو ساكا وماركوس راشفورد وهاري كين.

في المقابل يتوقع أن يبدأ منتخب الكونغو الديمقراطية المباراة بتشكيل يضم ليونيل مباسي في حراسة المرمى وأمامه آرون وان بيساكا وأكسيل توانزيبي وشانسيل مبيمبا وإينونجا باكا وآرثر ماسواكو وفي الوسط صامويل موتوسامي وشارل بيكيل ونواه صديقي بينما يقود الهجوم الثنائي يوان ويسا وسيدريك باكامبو في محاولة لتحقيق مفاجأة جديدة وإقصاء أحد أبرز المرشحين للفوز باللقب.