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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

مواعيد مباريات اليوم 1-7-2026 في كأس العالم .. بلجيكا ضد السنغال وانجلترا مع الكونغو

كأس العالم
كأس العالم
عبدالله هشام

تستأنف اليوم 1-7-2026 مباريات دور الـ 32 من بطولة كأس العالم 2026 المقامة حاليا في أمريكا والتي تشهد مواجهات قوية وغير معتادة.

ولعب أبرز المواجهات بين بلجيكا والسنغال في دور الـ 32 وسط حظوظ متساوية للفريقين في الحصول على بطاقة التأهل لدور الـ 16 حيث قدم الثنائي مستوى متوسط في دور المجموعات.

مواعيد مباريات كأس العالم 2026 والقنوات الناقلة 

إنجلترا ضد الكونغو الديموقراطية - الساعة 7 مساء - قناة beIN Sports MAX 1

بلجيكا ضد السنغال - الساعة 11 مساء - قناة beIN Sports MAX 2

أمريكا ضد البوسنة والهرسك - الساعة 3 فجر الخميس - قناة beIN Sports MAX 1

موعد مباراة مصر وأستراليا في كأس العالم 2026

فيما يلتقي منتخب مصر مع نظيره الأسترالي في دور الـ32 من بطولة كأس العالم 2026، وذلك يوم الجمعة المقبل.

ومن المقرر أن تنطلق المباراة في تمام التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة.

ويدخل المنتخب الوطني المواجهة بطموحات كبيرة لمواصلة مشواره التاريخي في البطولة، والسعي لبلوغ دور الـ16 لأول مرة في تاريخه، تحت قيادة المدير الفني حسام حسن.

كأس العالم 2026 كأس العالم بلجيكا والسنغال إنجلترا ضد الكونغو الديموقراطية بلجيكا ضد السنغال

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