أكد حسن الشامي، لاعب المقاولون العرب السابق، أن منتخب مصر قادر على تجاوز عقبة منتخب أستراليا في دور الـ32 من نهائيات كأس العالم 2026، وتصحيح الأخطاء التي وقع فيها في مباراة إيران الأخيرة بدور المجموعات.

وقال حسن الشامي، خلال لقاء مع الإعلامي محمد طارق أضا، خلال تغطية كأس العالم 2026، عبر قناة صدى البلد، «منتخب مصر قدم أسوأ مبارياته أمام إيران بعدما ظن الجميع أننا تأهلنا وأن المباراة في المتناول، ولكن المنتخب لم يظهر بشكل جيد في مباراة إيران».

وأردف قائلًا: «أعتقد أن الوقت بين مباراتي إيران وأستراليا كافية لتصحيح الأخطاء التي وقعت في مباراة إيران».

وأشار الشامي إلى أن منتخب أستراليا ظهر بشكل مختلف في مبارياته الثلاث في دور المجموعات سواء أمام أمريكا أو تركيا أو باراجواي.

وأكد الشامي أن كريم حافظ قادر على تعويض غياب أحمد فتوح، مشيرًا إلى الخبرات التي اكتسبها اللاعب من احترافه الخارجي، مبديًا عدم قلقه تمامًا من وجود كريم حافظ في مركز الظهير الأيسر في مباراة أستراليا.

حسن الشامي: كريم حافظ قادر على تعويض غياب أحمد فتوح في مباراة أستراليا

أكد حسن الشامي، لاعب المقاولون العرب السابق، أن منتخب مصر قادر على تجاوز عقبة منتخب أستراليا في دور الـ32 من نهائيات كأس العالم 2026، وتصحيح الأخطاء التي وقع فيها في مباراة إيران الأخيرة بدور المجموعات.

وقال حسن الشامي، خلال لقاء مع الإعلامي محمد طارق أضا، خلال تغطية كأس العالم 2026، عبر قناة صدى البلد، «منتخب مصر قدم أسوأ مبارياته أمام إيران بعدما ظن الجميع أننا تأهلنا وأن المباراة في المتناول، ولكن المنتخب لم يظهر بشكل جيد في مباراة إيران».

وأردف قائلًا: «أعتقد أن الوقت بين مباراتي إيران وأستراليا كافية لتصحيح الأخطاء التي وقعت في مباراة إيران».

وأشار الشامي إلى أن منتخب أستراليا ظهر بشكل مختلف في مبارياته الثلاث في دور المجموعات سواء أمام أمريكا أو تركيا أو باراجواي.

وأكد الشامي أن كريم حافظ قادر على تعويض غياب أحمد فتوح، مشيرًا إلى الخبرات التي اكتسبها اللاعب من احترافه الخارجي، مبديًا عدم قلقه تمامًا من وجود كريم حافظ في مركز الظهير الأيسر في مباراة أستراليا.