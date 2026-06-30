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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

معيط : التضخم أبرز ملاحظات بعثة صندوق النقد.. والقطاع الخاص يشهد تحسنًا في دوره بالاقتصاد

الدكتور محمد معيط، المدير التنفيذي بصندوق النقد الدولي
الدكتور محمد معيط، المدير التنفيذي بصندوق النقد الدولي
محمود محسن

أكد الدكتور محمد معيط، المدير التنفيذي بصندوق النقد الدولي وممثل المجموعة العربية، أن التضخم كان أبرز الملاحظات التي رصدتها بعثة صندوق النقد الدولي خلال مراجعتها، موضحًا أن هذه الظاهرة لا تقتصر على مصر، بل تمثل تحديًا تواجهه أغلب دول العالم في ظل الأوضاع الاقتصادية الراهنة.

وقال معيط، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “يحدث في مصر”، عبر فضائية “أم بي سي مصر”، أن البنك المركزي المصري يستهدف خفض معدل التضخم إلى 7%، مع هامش تقلب يبلغ ±2% خلال الفترة المقبلة، في إطار جهوده لتحقيق استقرار الأسعار والسيطرة على معدلات التضخم.

تعزيز مساهمة القطاع الخاص

وأشار إلى أن بعثة صندوق النقد الدولي أبدت ملاحظات إيجابية بشأن تحسن مشاركة القطاع الخاص وزيادة دوره في الاقتصاد المصري، معتبرة أن هذا التطور يعكس تقدمًا في تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية وتعزيز مساهمة القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي.

صندوق النقد الدولي المجموعة العربية الأوضاع الاقتصادية الأسعار التضخم

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