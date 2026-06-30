معيط : مسألة وجود برنامج جديد مع صندوق النقد يتعلق بمصر وتقديرها

كشف محمد معيط، المدير التنفيذي بصندوق النقد الدولي ووزير مالية مصر السابق، أن برنامج صندوق النقد الدولي مدته أربع سنوات، تنتهي بنهاية عام 2026، وأنه تبقى المراجعة الثامنة والأخيرة، حيث سيحين موعدها في نوفمبر المقبل، ومن المتوقع الانتهاء من المراجعة الثامنة والأخيرة ضمن البرنامج الحالي بحلول نهاية العام الجاري.



وتابع خلال مداخلة عبر تطبيق "زووم" مع برنامج "الصورة" الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي والمذاع على شاشة النهار، ردًا على سؤال الإعلامية لميس الحديدي: "هل طلبت مصر برنامجًا جديدًا بعد نهاية البرنامج الحالي في نوفمبر القادم مع الصندوق؟ كيف ستكون العلاقة؟"، قائلًا: "كل التركيز على انتهاء البرنامج الحالي بنجاح، وإنهاء المراجعتين السابعة والثامنة بنجاح. ومسألة وجود برنامج آخر يتعلق بمصر وتقديرها، لكن حاليًا التركيز على البرنامج الحالي والمراجعات الأخيرة السابعة والثامنة".

وشدد على أن علاقة مصر بالصندوق سوف تستمر، لأن مصر عضو في الصندوق، وهناك مراجعة سنوية كما في المادة الرابعة، بالإضافة إلى متابعة ما بعد البرنامج، قائلًا:"سوف تستمر لأنها مصر عضوة في الصندوق، والمادة الرابعة لإجراء المراجعة السنوية، ومرحلة ما بعد البرنامج والمتابعة. وإذا احتاجت مصر دعمًا استشاريًا أو فنيًا فهذا طبيعي، حتى أمريكا والصين يتم مراجعتهما سنويًا طبقًا للمادة الرابعة".