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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

سهم طلعت مصطفى يرتفع 103% خلال شهر فبراير

صدى البلد

ارتفع سهم طلعت مصطفى المقيد بالبوصة المصرية بنحو 103% خلال فبراير الماضي، مسجلا أكبر مكاسب شهرية منذ إدراجه في البورصة في نوفمبر 2007.

وعززت مكاسب سهم طلعت مصطفى الإعلان عن اتفاق مع شركة “ADQ” الإماراتية بشأن مشروع تطوير رأس الحكمة، إلى جانب ارتفاع بنسبة 44% في أرباح طلعت مصطفى المجمعة خلال 2023.

كانت مجموعة طلعت مصطفى القابضة أعلنت اتفاقها مع القابضة الإماراتية (ADQ) ومدن العقارية، التعاون في مجال التطوير العام لمشروع منطقة رأس الحكمة.

وقالت الشركة، في بيان، إن التعاون في تنفيذ مشروع رأس الحكمة يأتي تنفيذًا لاستراتيجية المجموعة في خلق قيمة مضافة مستمرة تعود بالفائدة على مساهمي الشركة من خلال تعظيم العوائد وخلق قيمة مضافة لها.

وأضافت أن التعاون يؤكد عمق العلاقات التي تجمع مجموعة طلعت مصطفى مع القابضة الإماراتية وشركة مدن للتطوير العقاري.

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