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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

المكسيك تفرض سيطرتها وتتقدّم بثنائية أمام الإكوادور في الشوط الأول من كأس العالم 2026| صور

منتخب المكسيك
منتخب المكسيك
إسراء أشرف

حسم منتخب المكسيك الشوط الأول لصالحه بتقدمه بهدفين دون مقابل أمام منتخب الإكوادور، في المواجهة المقامة على ملعب أزتيكا، ضمن منافسات دور الـ32 من بطولة كأس العالم 2026.

وجاء الهدف الأول للمكسيك في الدقيقة 22 عن طريق خوليان كينيونيس، الذي استغل إحدى الفرص الهجومية وأسكن الكرة الشباك، قبل أن يضاعف راؤول خيمينيز النتيجة في الدقيقة 31 بعدما أنهى هجمة مميزة بتسديدة قوية.

وفرض المنتخب المكسيكي أفضليته على مجريات النصف الأول من اللقاء، ونجح في السيطرة على وسط الملعب وخلق العديد من الفرص، في الوقت الذي اكتفى فيه المنتخب الإكوادوري بمحاولات هجومية محدودة لم تشكل خطورة حقيقية على مرمى أصحاب الأرض.

تشكيل منتخب المكسيك:

حراسة المرمى: راؤول رانخيل.

الدفاع: خورخي سانشيز، سيزار مونتيس، يوهان فاسكيز، خيسوس جاياردو.

الوسط: إريك ليرا، لويس رومو، جيلبرتو مورا.

الهجوم: خوليان كينيونيس، راؤول خيمينيز، روبرتو ألفارادو.

تشكيل منتخب الإكوادور:

حراسة المرمى: هيرنان جاليندز.

الدفاع: آلان فرانكو، جويل أوردونيز، وليان باتشو، بييرو هينكابي.

الوسط: جون يبواه، بيدرو فيتي، مويسيس كايسيدو، نيلسون أنجولو.

الهجوم: جونزالو بلاتا، إينر فالنسيا.

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