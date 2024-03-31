هشام طلعت مصطفى على رأس قائمة فوربس لقادة الشركات العقارية الأكثر تأثيرا

أصدرت مجلة فوربس قائمة بقادة الشركات العقارية الأكثر تأثيرًا في الشرق الأوسط لعام 2024، والتي شملت 100 رئيس تنفيذي لكبريات شركات التطوير العقاري في الشرق الأوسط .

تضمنت قائمة فوربس 20 رئيس تنفيذي مصري لشركات عقارية مصرية ، وجاء في صدارتهم رجل الأعمال هشام طلعت مصطفى، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لمجموعة طلعت مصطفى القابضة، والذي جاء في المركز السابع ليصبح أقوى قادة الشركات العقارية في مصر.

أرجعت مجلة "فوربس" اختيارها لرجل الأعمال هشام طلعت مصطفى في صدارة القادة المصريين للشركات العقارية بقائمتها، إلى نجاحه على مدار أكثر من 40 عامًا في قيادة مجموعة طلعت مصطفى القابضة لتطوير مجتمعات سكنية متكاملة مثل مدينتي والرحاب وسيليا ونور ، وكذلك نجاحه في دخول السوق السعودي عبر مشروع مدينة بنان الذكية على مساحة 10 ملايين متر مربع، إضافة إلى الاتفاق مع القابضة (ADQ) وشركة مدن العقارية على التعاون في مجال التطوير العام لمشروع رأس الحكمة في الساحل الشمالي بمصر. كما أشارت فوربس إلى نجاح طلعت مصطفى في امتلاك أكبر محفظة من الفنادق الفاخرة في مصر تصل إلى 15 فندقًا - بعد الاستحواذ على ٧ فنادق فريدة - تضم أكثر من 5 آلاف غرفة .

حددت مجلة فوربس معايير إعداد قائمة قادة الشركات العقارية الأكثر تأثيرًا في الشرق الأوسط، وفق 4 عوامل وهي إجمالي الأصول والقيمة السوقية والإيرادات في حال الإفصاح عنها، وقيمة أو مساحة محفظة الأراضي وعدد الوحدات المملوكة للشركة، وقيمة المشروعات التي تم إنجازها، وقيمة المشروعات قيد الإنشاء، والتزام الشركة في تسليم العقارات للمشترين.