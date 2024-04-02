إصابة شاب بآلة حادة في مشاجرة لخلافات سابقة مع آخرين بالمنيا

أصيب شاب بآلة حادة تسببت في إصابته بقطع في الوتر في مشاجرة مع آخرين بالمنيا تم نقله للمستشفي وتحرر محضر بالحادث وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

تلقت الأجهزة الأمنية بالمنيا إخطارًا من غرفة العمليات من المستشفى يفيد بإستقبال شاب مصاب بجرح قطعي "قطع وتر".

على الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلى موقع البلاغ وتبين إصابة : أ. م. ع 19 سنه مقيم بمدينة المنيا، وبسؤال المصاب تبين بأن إصابته نتيجة لمشاجرة مع آخر بذات المنطقة.

تحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق وأمرت بتشكيل فريق وحدة المباحث للوقوف على أسباب الواقعة وضبط المتهمين.