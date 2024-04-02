مسلم: صوت الجسمي أهم من عمرو دياب.. والسبكي رفض يسلم عليا وبحب اللبس المختلف

مسلم»: السبكي رفض يسلم عليا وقاللي يلا يبني على اسكندرية مبنساعدش حد هنا|فيديو



كشف مطرب المهرجانات مسلم ، عن موقف سيئ جمعه بالمنتج أحمد السبكي قائلاً: "كنت صغير ونزلت القاهرة رحت للسبكي، دخلت سلمت ورفض السلام عليا، وبصلي من فوق لتحت وقالي يلا ياابني على اسكندرية مبنساعدش حد هنا، ومشيت من الدقي لصلاح سالم بعيط ومنهار، لكن بشكره دلوقتي لانه اداني طاقة وغل للشغل، ووصلت للي بحلم بيه بس عمري ما انسى الموقف ده، وطلب أشتغل معاه في حاجة ورفضت، وابنه كريم صاحبي وعندي اغنية في فيلم شقو، وفيه دور جايلي وفيه نجوم كبيرة زي ماجد الكدواني وعمرو عبد الجليل".

وقال مسلم، خلال استضافته ببرنامج "أسرار" مع الإعلامية أميرة بدر المذاع على قناة النهار: "عمري ما اتخانقت مع بيكا وشاكوش وعمر كمال، وكانوا ناجحين مع بعض لكن دلوقتي خلاص عشان مطوروش من نفسهم، كانوا بيعملوا الموسيقى واحدة وبيغيرو الصوت بس مفيش جديد، مفيش سكة جديدة، اللي نجح ويجز وعفرتو انهم عملوا سكة جديدة، وطوروا ولما كنت في حفلاتهم لقيت ناس سنها كبير في الحفلة".

مسلم: لبست شيفون في خطوبتي عشان مختلف وبحب اللبس الغريب

علق مطرب المهرجانات مسلم على حبه للملابس الغريبة المثيرة للجدل قائلاً: "كان نفسي في حاجات قبل ما اتشهر، وبقيت مدمن لبس و24 ساعة في زارا، وروحي فيه، وفي حاجات بجيبها من بره، وزارا بجيب منه لبس اجمد من جوتشي وديور، وانا بعشق اللبس، وبشتري ب 200 ألف في الشهر لبس".

وأضاف مسلم: "يوم الخطوبة لبست شيفون عشان مختلف وبحب الحاجة الغريبة، وطلعت في حفل العلمين بكروب توب، وبحب الحاجات المجنونة دي والهجوم نجاح، والعرق الصعيدي ده للحاجات التانية، وبحب الموضة لكن عمري ما البس حلق ولا ادق وشم، ولبسي الغريب متطلبات شغلي لكن مش بمشي بيه في الشارع".

مطرب المهرجانات مسلم: غنيت "يا أصفر" لـ حوده بندق عشان استفزني

علق مطرب المهرجانات مسلم ،على مقارنته بنجوم الغناء ومطربي المهرجانات، قائلاً: "اغنية يا اصفر كانت من وحي خيالي وكان فيه مشكله ساعتها معايا، وهي سبحان الله نجحت، وغنيتها لواحد كان صديقي جدًا، ودلوقتي حبيبي وبموت فيه، وهو حودة بندق، وهو دلوقتى اخويا، كانت مشكلة واحنا صغيرين وهو طالع من قبلي وهو محترم ومن الناس اللي شقيت ولما اتشهرنا مع بعض حصلتلنا عين بعدتنا عن بعض، فا استفزني بالكلام رحت رديت عليه بالشغل، وغنيتهاله، واتحسدنا لأننا نجحنا مع بعض كتير زي اغنية خطر جايبة 140 مليون وعاملين البوم مكسر مصر".

وقال مسلم: "المقارنة بيني وبين عصام صاصا وحودة بندق، كل واحد ناجح في حته، وانا مش شايف نفسي مع دول، مش معنى كده انهم وحشين، انا صنعت حتة ليا، انا مش شايف منافس ليا، ولما بغني مع اي حد، بحط حتتي، ودي أجمل حاجة بعملها، مش عايز انافس غير نفسي، والطمع في البني آدم، وفيه اعلى من عمرو دياب، وحسين الجسمي اعلى واحد في العالم ليا، وعمرو دياب 40 سنة على القمة عشان تقيل ومختفي دايمًا، نفسي اتميز زي سعد لمجرد، لأنه سكتي، وعمرو دياب مش محتاج حد يقلده لان صوته عادي، ومش قوي صوتياً، لكن تسمعه تحبه، اما انا الاتنين، لو ربنا كرمني ووقفت قدامه هنشوف الحتة دي، لان هيبقى رأي الناس، وأنا 23 سنة وعامل كده ما بالك لو 30 سنة هوصل لفين".

عمري ما أعمل زي محمد رمضان.. مسلم: الفلوس هي كل حاجة

قال مطرب المهرجانات مسلم: “عندي شهوة دايما لشغلي لأنه هو اللي هيخليني فى مكاني.. وأنا عندي شهوة الفلوس وأنا مدير أعمالي.. لأن الفلوس بتعمل كل حاجة وهي اللي قادرة نخلي الناس اللي مكنتش تبصلك هتبصلك".

واستكمل مسلم: “بشوف أن محمد رمضان ناجح وتصرفاته عمرى ما هعملها لأني بحب أنبسط لنفسي”.

وتابع مسلم: “الفلوس مخلتنيش أخسر المنتج سلطان الشن ومفيش حاجة احنا اخوات وبنتكلم والراجل كويس”.

مسلم: الجسمي أهم من عمرو دياب.. وعصام صاصا لا ينافسني

قال مطرب المهرجانات مسلم: “كان هناك خلاف معي ومع حودة بندق ولكن دلوقتي أتصالحنا واحنا أتحسدنا علشان كنا ناجحين مع بعض.. وكل واحد بيني وبين عصام صاصا وحودة بندق ناجح فى حتته.. وانا مش شايف نفسي مع دول.. شايف نفسي اني صنعت حتة ليا”.

وأشار مسلم: “محدش بينافسني فى حتتي.. وعايز أنافس نفسي لأن مفيش عنده حلم بيخلص.. وبالنسبة لي حسين الجسمي رقم واحد وبحبه جدا وأهم من عمرو دياب”.

وتابع مسلم: “هو بقاله سنوات على القمة علشان هو طول عمره تقيل بفعله وفنه ومش بيرد ومش ظاهر ومختفي جدا.. وشايف نفسي أني فى نفس حتة سعد المجرد ودي سكتي".