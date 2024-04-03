أخبار التوك شو| خلاف شوبير وأبو جبل في مقلب رامز و اللواء سمير فرج يفضح الإعلام المعادي على الهواء بعد مراسم تنصيب الرئيس

تناولت برامج التوك شو خلال الساعات القليلة الماضية العديد من الموضوعات المختلفة والمتنوعة نرصد أبرزها فى التقرير التالي.



اللواء سمير فرج يفضح الإعلام المعادي على الهواء بعد مراسم تنصيب الرئيس



قال اللواء سمير فرج، المحلل الاستراتيجي، إن الشائعات ملأت منصات التواصل الاجتماعي من المشككين بخصوص المبالغة في حفل تنصيب الرئيس السيسي رئيسا لـ6 سنوات مقبلة، بمجلس النواب في العاصمة الإدارية.

وأكد اللواء سمير فرج خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج على مسئوليتي المذاع على قناة صدى البلد، أن كلمة الرئيس السيسي اليوم من أقل الكلمات التى قيلت على مدار 10 سنوات مضت، معلقا: تم تأدية المراسم بكل شفافية وتنظيم، وشرف لأي دولة رفع علمها، وهذا ما حدث في أكبر ساري عالميا بالعاصمة الإدارية، وهذه تقاليد القوات المسلحة.

مسلم: لبست شيفون في خطوبتي عشان مختلف وبحب اللبس الغريب



علق مطرب المهرجانات مسلم على حبه للملابس الغريبة المثيرة للجدل قائلاً: "كان نفسي في حاجات قبل ما اتشهر، وبقيت مدمن لبس و24 ساعة في زارا، وروحي فيه، وفي حاجات بجيبها من بره، وزارا بجيب منه لبس اجمد من جوتشي وديور، وانا بعشق اللبس، وبشتري ب 200 ألف في الشهر لبس".

وقال مسلم، خلال استضافته ببرنامج "أسرار" مع الإعلامية أميرة بدر المذاع على قناة النهار: "يوم الخطوبة لبست شيفون عشان مختلف وبحب الحاجة الغريبة، وطلعت في حفل العلمين بكروب توب، وبحب الحاجات المجنونة دي والهجوم نجاح، والعرق الصعيدي ده للحاجات التانية، وبحب الموضة لكن عمري ما البس حلق ولا ادق وشم، ولبسي الغريب متطلبات شغلي لكن مش بمشي بيه في الشارع".





لجين عمران تنفي تصريحات عن السادات اعتبرتها أسرته مسيئة

نفت الإعلامية السعودية لجين عمران تصريحات لها عن الرئيس أنور السادات اعتبرتها ابنته سكينة السادات مسيئة لوالدها.

وقالت لجين إن ما ذكرته على سناب شات بشأن زيارة الرئيس السادات لتل أبيب بدافع من زوجته السيدة جيهان السادات كان مجرد اقتباس من كتاب كانت تقرأه لنزار قباني، وهدف نشره تشجيع الشباب على القراءة ولم يكن رأيا شخصيا لها.

وأوضحت: "عادتي على السناب شات لانه كثير متابعين عندنا بالخليج اي كتاب بقراه بفتح السناب واقرأ بعض الجمل عشان احمس الناس للقراءه لانه كثير هجروا القراءه.. فواحدة من الجمل اللي كاتبها الله يرحمه الشاع الكبير نزار قباني كانت هذه الجملة وليست رأيي، انا كنت فقط قارئه وحصل سوء فهم".



أحمد موسى: الرئيس السيسي ترك منصبه كقائد لجيش مصر ليلبي مطالب الشعب



كشف الإعلامي أحمد موسى، أنه لا بد من الوقوف أمام اليوم التاريخي اليوم بتنصيب الرئيس السيسي لولاية جديدة تستمر حتى 2030، قائلا: هذا اليوم يجعلنا نعود بالزمن إلى ما قبل 10 سنوات.



وتابع خلال تقديم برنامج على مسئوليتي، المذاع على قناة صدى البلد، أن مشهد تنصيب الرئيس السيسي وأداءه اليمين الدستورية كان مشهدًا حضاريًا وكان يتم نقله في وسائل الإعلام العالمية.

هل تأجير الأرحام حلال أم حرام.. سعاد صالح توضح



ردت الدكتورة سعاد صالح، أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر الشريف، على سؤال " هل الرحم الصناعي حرام أم حلال، وموقف الشرع من تأجير الأرحام".





الرئيس الإسرائيلي يقدم اعتذاره لمقتـ.ل سبعة من عمال الإغاثة في غزة

قدم الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوغ، اعتذاره بعد مقتل سبعة من عمال الإغاثة بضربة إسرائيلية في غزة، حسبما أفادت قناة القاهرة الإخبارية في نبأ عاجل.

فيما أكد البيت الأبيض بأن الولايات المتحدة ستحث إسرائيل على فعل المزيد لحماية عمال الإغاثة، حسبما أفادت قناة القاهرة الإخبارية في نبأ عاجل.



لجين عمران: الوسط الفني في الوطن العربي "شللية"



قالت الإعلامية لجين عمران ، إن الوسط الفني في كل الوطن العربي "عصابات وشللية"، موضحة أنه أيضًا يمكن وصف الوسط الفني والإعلامي في الغرب وهوليوود بهذا الوصف.

وشددت لجين عمران، خلال لقائها مع الإعلامية أسما إبراهيم ببرنامج حبر سري، المُذاع عبر شاشة «القاهرة والناس»، على أن العاملين في الإعلام يريدون العمل مع شخص دون آخر، موضحة أنها شاهدت بنفسها مخرج يحتكر العمل مع فنانيين ولا يريد العمل مع غيرهم، كما أن هذا الشئ والشكل في مجال الإعلام وكل مجموعة يعملان مع بعض.

وتابعت لجين عمران: "الوسط الفني عصابات حقيقة وواقع وتعرضت لهذا الشئ من قبل.. قبل كده البرنامج جه لحد عندها، وناس أخدوه".

وشددت على أن الإعلام مهنة غير مضمونة وليس له قانون، موضحة أن هناك تطور كبير في وسائل الإعلام ولابد من مواكبة التطور.



حارس مصر الأول.. خلاف بين شوبير وأبو جبل بسبب سؤال رامز جلال



وقع حارس مرمى النادي الأهلي مصطفى شوبير، وحارس نادي البنك الأهلي محمد أبو جبل، ضحية رامز جلال اليوم ببرنامجه "رامز جاب من الآخر" المذاع عبر قناة" ام بي سي مصر" اليوم الثلاثاء.

رد محمد أبو جبل حارس نادي البنك الأهلي، على سؤال رامز جلال مين حارس مرمى مصر الأول فجاوب عليه قائلا : «أنا حارس مصر الأول ..وشرف لأي حد أنه يروح النادي الأهلي».

وبدوره قال مصطفى شوبير، حارس مرمى النادي الأهلي: «محمد الشناوي هو حارس مرمى مصر الأول».







كشف الدكتور شوقي علَّام، مفتي الجمهورية، حكم دخول دورات المياه بالهواتف الذكية التي تشتمل على مصحف إلكتروني.



وقال المفتي خلال لقائه الرمضاني اليومي في برنامج «اسأل المفتي» مع الإعلامي حمدي رزق، المذاع على قناة صدى البلد، إنه لا مانع من دخول دورات المياه أو الحمامات بالهواتف المسجل عليها قرآن أو أدعية أو نغمات أذان.



وعلق المفتي قائلا: الهاتف بمثابة ذاكرة الإنسان، ولكن ينبغي أن يضبط على الوضع الصامت، وكذلك تجنب وضع آيات كصورة ثابتة على شاشة الهاتف إذا كنا مضطرين للدخول به إلى هذا المكان وذلك إن تعذر وضعه خارجه.