لجين عمران تنفي تصريحات عن السادات اعتبرتها أسرته مسيئة

نفت الإعلامية السعودية لجين عمران تصريحات لها عن الرئيس أنور السادات اعتبرتها ابنته سكينة السادات مسيئة لوالدها.

وقالت لجين إن ما ذكرته على سناب شات بشأن زيارة الرئيس السادات لتل أبيب بدافع من زوجته السيدة جيهان السادات كان مجرد اقتباس من كتاب كانت تقرأه لنزار قباني، وهدف نشره تشجيع الشباب على القراءة ولم يكن رأيا شخصيا لها.

وأوضحت: "عادتي على السناب شات لانه كثير متابعين عندنا بالخليج اي كتاب بقراه بفتح السناب واقرأ بعض الجمل عشان احمس الناس للقراءه لانه كثير هجروا القراءه.. فواحدة من الجمل اللي كاتبها الله يرحمه الشاع الكبير نزار قباني كانت هذه الجملة وليست رأيي، انا كنت فقط قارئه وحصل سوء فهم".