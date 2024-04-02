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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

لجين عمران تنفي تصريحات عن السادات اعتبرتها أسرته مسيئة

لجين عمران
لجين عمران

نفت الإعلامية السعودية لجين عمران تصريحات لها عن الرئيس أنور السادات اعتبرتها ابنته سكينة السادات مسيئة لوالدها.
وقالت لجين إن ما ذكرته على سناب شات بشأن زيارة الرئيس السادات لتل أبيب بدافع من زوجته السيدة جيهان السادات كان مجرد اقتباس من كتاب كانت تقرأه لنزار قباني، وهدف نشره تشجيع الشباب على القراءة ولم يكن رأيا شخصيا لها.

 وأوضحت: "عادتي على السناب شات لانه كثير متابعين عندنا بالخليج اي كتاب بقراه بفتح السناب واقرأ  بعض الجمل عشان احمس الناس  للقراءه لانه كثير هجروا القراءه.. فواحدة من الجمل اللي كاتبها الله يرحمه الشاع الكبير نزار قباني كانت هذه الجملة وليست رأيي، انا كنت فقط قارئه وحصل سوء فهم".

الرئيس السادات لجين عمران الإعلامية السعودية نزار قبانى الرئيس أنور السادات تل أبيب الخليج

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