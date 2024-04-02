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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

لجين عمران: الوسط الفني في الوطن العربي "شللية"

لجين عمران
لجين عمران

قالت الإعلامية لجين عمران ، إن الوسط الفني في كل الوطن العربي "عصابات وشللية"، موضحة أنه أيضًا يمكن وصف الوسط الفني والإعلامي في الغرب وهوليوود بهذا الوصف.

وشددت لجين عمران، خلال لقائها مع الإعلامية أسما إبراهيم ببرنامج حبر سري، المُذاع عبر شاشة «القاهرة والناس»، على أن العاملين في الإعلام يريدون العمل مع شخص دون آخر، موضحة أنها شاهدت بنفسها مخرج يحتكر العمل مع فنانيين ولا يريد العمل مع غيرهم، كما أن هذا الشئ والشكل في مجال الإعلام وكل مجموعة يعملان مع بعض.

وتابعت لجين عمران: "الوسط الفني عصابات حقيقة وواقع وتعرضت لهذا الشئ من قبل.. قبل كده البرنامج جه لحد عندها، وناس أخدوه".

وشددت على أن الإعلام مهنة غير مضمونة وليس له قانون، موضحة أن هناك تطور كبير في وسائل الإعلام ولابد من مواكبة التطور.

لجين عمران حبر سري الوسط الفنى أسما إبراهيم الاعلام

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