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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

الظهور الأول لـ إمام عاشور منذ إصابته في الكتف

صدى البلد

وجه نجم الاهلي السابق رسالة  لنجم الاهلي امام عاشور عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

وكتب ماهر همام : | الظهور الأول لـ إمام عاشور في مران الأهلي منذ إصابته في الكتف ،
سلامات ياحبييي وتعود سريعاً بإذن الله 

وأدي إمام عاشور، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، جلسة علاج طبيعي في «الجيم»، ضمن البرنامج الذي يخضع له للعلاج من إصابته في الكتف.‏

 

بدأ اللاعب فقرات العلاج الطبيعي، بعد الراحة التي منحها له الجهاز الفني، عقب الجراحة الناجحة التي أجراها في الكتف خلال الأيام الماضية.‏

 

حرص الدكتور أحمد جاب الله، طبيب الفريق، على عقد جلسة مع عاشور للاطمئنان على حالته، ومتابعة الفقرات التي من المقرر أن يؤديها في برنامجه ‏العلاجي.‏

 

واصل الفريق تدريباته على ملعب مختار التتش بالجزيرة، استعدادًا لمواجهة سيمبا التنزاني، في إياب الدور ربع النهائي لدوري أبطال إفريقيا.‏

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