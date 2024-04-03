الأهلي يحسم قمة دوري اليد بفوز مثير على الزمالك

حقق الفريق الأول لكرة اليد بالنادي الأهلي الفوز على فرق الزمالك بنتيجة 33/31 بالرميات الجزائية، بالمباراة التي أقيمت على الصالة المغطاة بالعاصمة الإدارية الجديدة، ضمن منافسات الجولة الثانية عشرة بالمرحلة الثانية من دوري المحترفين للموسم المحلي 2023/2024.

وانتهى الشوط الأول بتقدم النادي الأهلي على الزمالك بنتيجة 15/12، قبل أن يعدل الزمالك النتيجة بنتيجة 28/28 ويتم اللجوء للرميات الجزائية التي حسمها الأحمر بنتيجة 33/31.

ويتصدر فريق رجال كرة اليد بالنادي الأهلي ترتيب دوري المحترفين للموسم المحلي الحالي 2023 / 2024 برصيد 40 نقطة.

ويأتي الزمالك في مركز الوصافة برصيد 33 نقطة.