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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

مران الأهلي| كولر يعقد محاضرة فنية للاعبين

كولر
كولر

عقد مارسيل كولر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي محاضرة فنية للاعبي الفريق قبل انطلاق المران الذي أقيم مساء اليوم على ملعب مختار ‏التتش بالجزيرة.‏

وناقش المدير الفني مع اللاعبين عددًا من الجوانب الخططية المتعلقة بالمرحلة القادمة، وعلى رأسها الاستعداد لمباراة سيمبا التنزاني، في إياب الدور ‏ربع النهائي لدوري أبطال إفريقيا.‏

وخاض اللاعبون تدريبات بدنية تحت قيادة أندرياس إندويا مخطط الأحمال، فيما أجرى كولر تقسيمة كرة قوية بمشاركة اللاعبين.‏

كان الفريق قد حقق الفوز على سيمبا بهدف دون مقابل سجله أحمد نبيل كوكا، في لقاء الذهاب على ملعب بنجامين مكابا.‏

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