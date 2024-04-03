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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة ومنوعات

نصائح وقائية .. كيفية التعامل مع الحساسية الغذائية

كيفية التعامل مع
كيفية التعامل مع الحساسية الغذائية

يعاني الكثير من الأشخاص من مشكلة الحساسية الغذائية ويرجع ذلك لبعض الأسباب، ولكن يظل البعض يجهل معاناته منها ومن أى أنواع الطعام لذلك نقدم نصائح للوقاية من التعرض للخطر عند تناول بعض الأطعمة المسببة للحساسية الغذائية .

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كيفية التعامل مع الحساسية الغذائية

كشف موقع هيلثي عن بعض النصائح الوقائية للتعامل مع الحساسية الغذائية:

التعرف على الأطعمة المسببة: قم بزيارة طبيب متخصص في الحساسيات أو أخصائي تغذية لتحديد الأطعمة التي تسبب لك حساسية. يمكن أن يتم ذلك من خلال اختبارات الحساسية المناسبة.

تجنب المواد المسببة: بمجرد تحديد الأطعمة التي تسبب لك حساسية، يجب تجنب تناولها بشكل كامل. اقرأ تسميات المكونات عند شراء المنتجات الغذائية وتأكد من عدم وجود المواد المسببة فيها.

احمل معك معلوماتك: في حالة وجود حساسية غذائية شديدة، يوصى بحمل بطاقة معلومات الحساسية الخاصة بك تحتوي على أنواع الأطعمة التي يجب تجنبها. يمكنك أيضًا إعلام الأشخاص الذين تتناول معهم الطعام عن حساسيتك للتأكد من تجنب تلويث الطعام.

الحذر في المطاعم والمناسبات الاجتماعية: عند تناول الطعام في المطاعم أو الحضور للمناسبات الاجتماعية، قد يكون من الصعب التحكم في مكونات الطعام، اسأل عن المكونات واطلب تعديلات خاصة إذا لزم الأمر لتجنب المواد المسببة للحساسية.

تجربة الطعام بحذر: عند تجربة طعام جديد، جرب كمية صغيرة في البداية وانتظر لبعض الوقت لمراقبة ردة فعل جسمك، إذا كنت تعاني من أعراض حساسية مثل طفح جلدي أو تورم الشفاه أو صعوبة في التنفس، يجب تجنب تناول هذا الطعام تمامًا.

استشارة الخبراء: ينصح بالتعاون مع أخصائي تغذية أو طبيب الحساسية للحصول على نصائح وإرشادات خاصة بالتغذية والتعامل مع الحساسية الغذائية.

من المهم الحرص على تجنب المواد المسببة للحساسية واتباع نظام غذائي صحي ومتوازن، إذا كانت لديك حساسية شديدة أو قد تعاني من ردة فعل حساسية حادة (مثل صعوبة في التنفس أو تورم الحلق)، يجب عليك البحث عن الرعاية الطبية العاجلة وحمل حقنة الحساسية الموصوفة لك من قبل طبيبك الخاص، إذا تم توجيهك لاستخدمها في حالات الطوارئ، تذكر أن الاستشارة مع الأطباء المتخصصين هي الخطوة الأفضل للتعامل مع الحساسية الغذائية وضمان سلامتك.

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