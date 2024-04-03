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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

نجم الزمالك السابق: أرفض إقامة لقاء الأهلي والزمالك بالسعودية

الاهلى والزمالك
الاهلى والزمالك

أكد أحمد عيد عبدالملك لاعب الزمالك و منتخب مصر السابق، أنه يرفض إقامة لقاء الأهلي و الزمالك في السعودية، مشيرا إلى أن أقوى ديربي عربي لا يجب أن يخرج من مصر، كما أن ريال مدريد وبرشلونة في بطولة الليجا لا يمكن أن يخرج خارج إسبانيا مطلقا.

وقال في تصريحات عبر برنامج بوكس تو بوكس الذي يبث على قناة ETC: "الحلول التسويقية دائمًا من جانب المسئولين، و رابطة الأندية موجودة من 3 سنوات ولم يكن هناك أي تطور ملحوظ في الدوري المصري، وهناك تأجيلات كثيرة في المسابقة، واسم الدوري المصري سوف يتأثر بذلك، في ظل عدم قدرتنا على استضافة لقاء القمة بسعة كاملة، والسعودية تقوم بالتسويق لنفسها جيدًا قبل استضافة كأس العالم 2034 مثلما فعلت قطر، والأهلي والزمالك طبيعي لهم مكانة ضخمة في الخليج".

 

وأضاف: "أكبر أزمات الزمالك في أخر 4 سنوات هي فشل إدارات النادي في عمل دخل مالي كبير للانفاق على الأنشطة الرياضية، والأهلي يعيش في حالة استقرار إداري ومالي كبير، لذلك فهو يحصد أموالًا طائلة".

 

وتابع: "الأهلي أصبحت حظوظه كبيرة في التأهل لنصف نهائي دوري الأبطال بعد الفوز على سيمبا بهدف نظيف، رغم حالة الاجهاد والرطوبة والاصابات، والمنافس لم يكن موفقًا، والأهلي خطف هدف مبكر واستطاع حسم اللقاء لذلك ارى أن الأمور أصبحت صعبة على الفريق التنزاني، لكن كرة القدم فيها كل شئ".

 

وزاد: "الزمالك بنسبة كبيرة أيضا حسم صعوده على حساب فيوتشر في الكونفدرالية، وسيكون الفريق الأبيض أكثر هدءوًا في المباراة القادمة، لأن فيوتشر قد يقوم بفتح خطوطه من أجل المكسب، رغم أن ذلك ليس الاسلوب المعتاد من تامر مصطفى، واتوقع استمرار تفوق الزمالك على فيوتشر".

 

وأكمل: "اللاعبين الجدد الذين شاركوا مع الزمالك قدموا مستوى جيد مثل السعيد وناصر وحمدي ومحمد شحاتة، وجوميز أصبح يعتمد على حمزة المثلوثي في المساك وهو المدافع الاول بالنسبة له، وحسام عبدالمجيد لاعب دولي ويلعب مع الفريق منذ ثلاث مواسم ولابد أن يقدر فارق السرعات مع أي مهاجم (مينفعش يبيع نفسه)".

 

وأشار إلى أن عمرو  السولية لاعب الأهلي وصل لـ34 عاما، وتجديد عقده موسم أو موسمين لن يفرق كثيرًا، خصوصا في ظل كثرة الخيارات في وسط الملعب، وهو موجود منذ ثماني سنوات مع الفريق الأحمر، والأهلي لا يخرج منه اللاعبين بشكل غير جيد في المراحل النهائية. وعلي معلول من الأفضل تجديد عقده مع الأهلي ومن الصعب احترافه في السعودية، خصوصا أن رتم الدوري هناك لن يساعده في الظهور بشكل جيد.

 

وأتم: "كيف يتم التلاعب في عينة رمضان صبحي، رغم أن المختص يكون موجود بجوار اللاعب خلال أخذ العينة، وأنا كلاعب سابق اجريت العديد من التحاليل وكان الطبيب يكون موجود معنا بصفة مستمرة".

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