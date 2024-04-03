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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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فيديو جراف

«حذرتكم من أسبوع».. العالم الهولندي توقع زلزال تايوان الأقوى

صدى البلد

علق عالم الزلازل الهولندي، فرانك هوجربيتس، على الزلزال العنيف الذي ضرب تايوان  والذي  أشار إليه قبل أيام حول احتمال حدوث زلزال كبير، خلال تغريدة نشرها عبر حسابه في منصة «اكس». 

العالم الهولندي تنبأ بزلزال تايون

قال العالم الهولندي خلال حسابه على منصة اكس: "حذاري.. هناك احتمال واضح استناداً إلى الإحصائيات، لوقوع نشاط زلزالي كبير"، متوقعا "زيادة زلزالية" دون أن يحدد ماهيتها تماماً.

ورأى احتمالية وصول قوة الزلزال إلى 5 - 6 درجات تقريباً، محدداً أن ذلك سيكون خلال الأيام القليلة المقبلة (نشر الفيديو قبل أسبوع من اليوم).

ونستعرض المزيد من التفاصيل من خلال الفيديوجراف التالي.

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